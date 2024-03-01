https://ria.ru/20240301/tsifrovizatsiya-1930526492.html

Медучреждения Костромской области активно внедряют цифровые сервисы

Медучреждения Костромской области активно внедряют цифровые сервисы - РИА Новости, 01.03.2024

Медучреждения Костромской области активно внедряют цифровые сервисы

Медучреждения Костромской области активно внедряют современные цифровые сервисы, в частности, технологию распознавания голоса, которая упрощает работу медиков,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:10

2024-03-01T16:10

2024-03-01T16:10

костромская область

костромская область

кострома

сергей ситников

цифровизация

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КОСТРОМА, 1 мар – РИА Новости. Медучреждения Костромской области активно внедряют современные цифровые сервисы, в частности, технологию распознавания голоса, которая упрощает работу медиков, позволяя им больше времени уделить пациентам, сообщает администрация региона. "Задачу упростить работу медицинских специалистов благодаря внедрению цифровых технологий ставит губернатор Костромской области Сергей Ситников. В частности, глава региона поручил внедрять в учреждениях здравоохранения программы распознавания голоса. С 2022 года современную технологию активно используют врачи областного онкологического диспансера", - говорится в сообщении. В настоящее время система распознавания голоса в тестовом режиме уже работает в городской больнице Костромы. Также одними из первых программу протестировали специалисты детской поликлиники №7. Ежедневно за медицинской помощью сюда обращаются около 250 юных костромичей. Всего в поликлинику поступило четыре единицы оборудования. Технология голосового ввода текста позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы. Во время осмотра врач с помощью гарнитуры надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в медицинскую карту пациента. Готовый текст почти не требует исправлений. При этом микрофон может распознавать речь врача даже при посторонних звуках в кабинете, отмечает обладминистрация. "Программа намного сокращает время работы врача с компьютером, облегчает жизнь докторам. Например, ранее, чтобы напечатать выписку, которую мы готовим для госпитализации пациента в другой регион или для оказания специализированной помощи, врач тратил два-три часа. Сейчас время заполнения документов сократилось на треть", - отметила заведующая дошкольно-школьным отделением поликлиники Дарья Кобцова. С новой программой врачи работают уже около трех недель. С помощью устройств доктора вносят данные об осмотре, диагнозе, рекомендациях, выписывают рецепты лекарств. Медики говорят, что программа им нравится, она очень удобна и проста в обращении. "Есть польза и для пациентов, потому что они слышат, что говорит врач и какие данные вносит в медкарту. Кроме того, экономится время и самих пациентов, потому что длительность приема сокращается. В среднем, ранее прием длился 10 минут, сейчас он занимает примерно 7 минут", - рассказала врач-отоларинголог Ольга Щелкунова.

https://ria.ru/20240229/onkologiya-1930331017.html

https://ria.ru/20240203/operatsiya-1925220759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

костромская область, кострома, сергей ситников, цифровизация