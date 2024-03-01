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Премьер ЦАР поблагодарил посла России за зерновую гуманитарную помощь - РИА Новости, 01.03.2024
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15:22 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/tsar-1930506354.html
Премьер ЦАР поблагодарил посла России за зерновую гуманитарную помощь
Премьер ЦАР поблагодарил посла России за зерновую гуманитарную помощь - РИА Новости, 01.03.2024
Премьер ЦАР поблагодарил посла России за зерновую гуманитарную помощь
Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа поблагодарил посла РФ Александра Бикантова за поставку российской гуманитарной продовольственной зерновой помощи, говорится в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:22
2024-03-01T15:22
в мире
россия
цар
феликс молуа
александр бикантов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа поблагодарил посла РФ Александра Бикантова за поставку российской гуманитарной продовольственной зерновой помощи, говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. "1 марта посол России в ЦАР Александр Бикантов был принят премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа", - указывается в нем. "В ходе встречи состоялось обсуждение текущей социально-экономической и гуманитарной ситуации, а также перспективы развития инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества", - поясняется в сообщении. "Премьер-министр ЦАР выразил благодарность за поставку российской гуманитарной продовольственной помощи в виде зерна. В ближайшее время планируется организовать торжественную церемонию передачи гумпомощи из нашей страны с участием посольства и СМИ", - указали в посольстве.
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в мире, россия, цар, феликс молуа, александр бикантов
В мире, Россия, ЦАР, Феликс Молуа, Александр Бикантов
Премьер ЦАР поблагодарил посла России за зерновую гуманитарную помощь

Премьер ЦАР поблагодарил посла России за зерновую гуманитарную помощь

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа поблагодарил посла РФ Александра Бикантова за поставку российской гуманитарной продовольственной зерновой помощи, говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
«
"1 марта посол России в ЦАР Александр Бикантов был принят премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа", - указывается в нем.
"В ходе встречи состоялось обсуждение текущей социально-экономической и гуманитарной ситуации, а также перспективы развития инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества", - поясняется в сообщении.
"Премьер-министр ЦАР выразил благодарность за поставку российской гуманитарной продовольственной помощи в виде зерна. В ближайшее время планируется организовать торжественную церемонию передачи гумпомощи из нашей страны с участием посольства и СМИ", - указали в посольстве.
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В миреРоссияЦАРФеликс МолуаАлександр Бикантов
 
 
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