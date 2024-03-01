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В Банги рассчитывают на активное сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 01.03.2024
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15:08 01.03.2024 (обновлено: 15:20 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/tsar-1930499685.html
В Банги рассчитывают на активное сотрудничество с Россией, заявил посол
В Банги рассчитывают на активное сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 01.03.2024
В Банги рассчитывают на активное сотрудничество с Россией, заявил посол
В Банги рассчитывают на активизацию сотрудничества с Москвой в реальном секторе экономики, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов по итогам... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:08
2024-03-01T15:20
банги
россия
цар
александр бикантов
феликс молуа
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Банги рассчитывают на активизацию сотрудничества с Москвой в реальном секторе экономики, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов по итогам встречи с премьер-министром страны. Ранее посольство в Банги в своем Telegram-канале сообщило, что 1 марта посол РФ был принят премьер- министром Феликсом Молуа. Дипмиссия рассказала, что премьер ЦАР поблагодарил Бикантова за поставку российской гуманитарной продовольственной (зерновой) помощи. Комментируя по просьбе агентства прошедшую встречу, посол указал, что "премьер затрагивал тему экономики в общем плане". Он добавил, что Молуа также "говорил, что здесь рассчитывают на активизацию сотрудничества в реальном секторе экономики".
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банги, россия, цар, александр бикантов, феликс молуа, в мире
Банги, Россия, ЦАР, Александр Бикантов, Феликс Молуа, В мире
В Банги рассчитывают на активное сотрудничество с Россией, заявил посол

Посол России в ЦАР: в Банги рассчитывают на активизацию сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПосол России в ЦАР Александр Бикантов
Посол России в ЦАР Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Банги рассчитывают на активизацию сотрудничества с Москвой в реальном секторе экономики, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов по итогам встречи с премьер-министром страны.
Ранее посольство в Банги в своем Telegram-канале сообщило, что 1 марта посол РФ был принят премьер- министром Феликсом Молуа. Дипмиссия рассказала, что премьер ЦАР поблагодарил Бикантова за поставку российской гуманитарной продовольственной (зерновой) помощи.
Комментируя по просьбе агентства прошедшую встречу, посол указал, что "премьер затрагивал тему экономики в общем плане". Он добавил, что Молуа также "говорил, что здесь рассчитывают на активизацию сотрудничества в реальном секторе экономики".
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БангиРоссияЦАРАлександр БикантовФеликс МолуаВ мире
 
 
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