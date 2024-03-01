https://ria.ru/20240301/tsar-1930499685.html

В Банги рассчитывают на активное сотрудничество с Россией, заявил посол

В Банги рассчитывают на активное сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 01.03.2024

В Банги рассчитывают на активное сотрудничество с Россией, заявил посол

В Банги рассчитывают на активизацию сотрудничества с Москвой в реальном секторе экономики, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов по итогам... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:08

2024-03-01T15:08

2024-03-01T15:20

банги

россия

цар

александр бикантов

феликс молуа

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Банги рассчитывают на активизацию сотрудничества с Москвой в реальном секторе экономики, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов по итогам встречи с премьер-министром страны. Ранее посольство в Банги в своем Telegram-канале сообщило, что 1 марта посол РФ был принят премьер- министром Феликсом Молуа. Дипмиссия рассказала, что премьер ЦАР поблагодарил Бикантова за поставку российской гуманитарной продовольственной (зерновой) помощи. Комментируя по просьбе агентства прошедшую встречу, посол указал, что "премьер затрагивал тему экономики в общем плане". Он добавил, что Молуа также "говорил, что здесь рассчитывают на активизацию сотрудничества в реальном секторе экономики".

https://ria.ru/20240214/tsar-1927394467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

банги, россия, цар, александр бикантов, феликс молуа, в мире