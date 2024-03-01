https://ria.ru/20240301/tsar-1930499685.html
В Банги рассчитывают на активное сотрудничество с Россией, заявил посол
В Банги рассчитывают на активное сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 01.03.2024
В Банги рассчитывают на активное сотрудничество с Россией, заявил посол
В Банги рассчитывают на активизацию сотрудничества с Москвой в реальном секторе экономики, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов по итогам... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:08
2024-03-01T15:08
2024-03-01T15:20
банги
россия
цар
александр бикантов
феликс молуа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744544778_152:582:2756:2047_1920x0_80_0_0_e7c612da41fbcc53efbacea7a8a9d6d6.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Банги рассчитывают на активизацию сотрудничества с Москвой в реальном секторе экономики, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов по итогам встречи с премьер-министром страны. Ранее посольство в Банги в своем Telegram-канале сообщило, что 1 марта посол РФ был принят премьер- министром Феликсом Молуа. Дипмиссия рассказала, что премьер ЦАР поблагодарил Бикантова за поставку российской гуманитарной продовольственной (зерновой) помощи. Комментируя по просьбе агентства прошедшую встречу, посол указал, что "премьер затрагивал тему экономики в общем плане". Он добавил, что Молуа также "говорил, что здесь рассчитывают на активизацию сотрудничества в реальном секторе экономики".
https://ria.ru/20240214/tsar-1927394467.html
банги
россия
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744544778_422:490:2498:2047_1920x0_80_0_0_d59a5f6db8b81ce089c6f30c5487c7a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банги, россия, цар, александр бикантов, феликс молуа, в мире
Банги, Россия, ЦАР, Александр Бикантов, Феликс Молуа, В мире
В Банги рассчитывают на активное сотрудничество с Россией, заявил посол
Посол России в ЦАР: в Банги рассчитывают на активизацию сотрудничества с Россией