https://ria.ru/20240301/trebovanie-1930409684.html

"Не имеет права": в США резко ответили на требование Украины

"Не имеет права": в США резко ответили на требование Украины - РИА Новости, 01.03.2024

"Не имеет права": в США резко ответили на требование Украины

Правительство Украины не должно требовать от США продолжать оказывать помощь и жаловаться, что ее недостаточно, пишет бывший советник президента США Рональда... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:39

2024-03-01T10:39

2024-03-01T16:33

в мире

украина

сша

рональд рейган

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Правительство Украины не должно требовать от США продолжать оказывать помощь и жаловаться, что ее недостаточно, пишет бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative."Конечно, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, если они этого хотят. Однако они не имеют права требовать американской поддержки", — отметил он.Бэндоу подчеркнул, что киевские пропагандисты продолжают обвинять США в неудачах ВСУ. По его мнению, становится очевидно, что украинская армия терпит поражение, несмотря на всю помощь, оказываемую Соединенными Штатами. По этой причине, добавил он, Белый дом должен стремиться к мирному урегулированию конфликта."Пришло время для Вашингтона сосредоточиться на установлении мира", — подытожил эксперт.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о новых средствах для Киева. Выделенные ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину для исполнения предыдущих контрактов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законными целями. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240229/voyska-1930134623.html

https://ria.ru/20240301/berbok-1930406254.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, рональд рейган, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато