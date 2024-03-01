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"Не имеет права": в США резко ответили на требование Украины - РИА Новости, 01.03.2024
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10:39 01.03.2024 (обновлено: 16:33 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/trebovanie-1930409684.html
"Не имеет права": в США резко ответили на требование Украины
"Не имеет права": в США резко ответили на требование Украины - РИА Новости, 01.03.2024
"Не имеет права": в США резко ответили на требование Украины
Правительство Украины не должно требовать от США продолжать оказывать помощь и жаловаться, что ее недостаточно, пишет бывший советник президента США Рональда... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:39
2024-03-01T16:33
в мире
украина
сша
рональд рейган
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Правительство Украины не должно требовать от США продолжать оказывать помощь и жаловаться, что ее недостаточно, пишет бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative."Конечно, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, если они этого хотят. Однако они не имеют права требовать американской поддержки", — отметил он.Бэндоу подчеркнул, что киевские пропагандисты продолжают обвинять США в неудачах ВСУ. По его мнению, становится очевидно, что украинская армия терпит поражение, несмотря на всю помощь, оказываемую Соединенными Штатами. По этой причине, добавил он, Белый дом должен стремиться к мирному урегулированию конфликта."Пришло время для Вашингтона сосредоточиться на установлении мира", — подытожил эксперт.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о новых средствах для Киева. Выделенные ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину для исполнения предыдущих контрактов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законными целями. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/voyska-1930134623.html
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в мире, украина, сша, рональд рейган, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, США, Рональд Рейган, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Не имеет права": в США резко ответили на требование Украины

AC: Украина не вправе требовать от США большей поддержки

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Правительство Украины не должно требовать от США продолжать оказывать помощь и жаловаться, что ее недостаточно, пишет бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
"Конечно, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, если они этого хотят. Однако они не имеют права требовать американской поддержки", — отметил он.
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Бэндоу подчеркнул, что киевские пропагандисты продолжают обвинять США в неудачах ВСУ. По его мнению, становится очевидно, что украинская армия терпит поражение, несмотря на всю помощь, оказываемую Соединенными Штатами. По этой причине, добавил он, Белый дом должен стремиться к мирному урегулированию конфликта.
"Пришло время для Вашингтона сосредоточиться на установлении мира", — подытожил эксперт.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о новых средствах для Киева. Выделенные ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину для исполнения предыдущих контрактов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законными целями. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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