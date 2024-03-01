https://ria.ru/20240301/tramp-1930389872.html

Трамп посетовал на уровень привилегий нелегалов в США

Трамп посетовал на уровень привилегий нелегалов в США - РИА Новости, 01.03.2024

Трамп посетовал на уровень привилегий нелегалов в США

Нелегальные мигранты в США получают больше привилегий, чем американские ветераны, заявил бывший президент Дональд Трамп. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T06:58

2024-03-01T06:58

2024-03-01T06:58

сша

калифорния

в мире

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_9793c916f65c1366d6d46b2ea300f2f7.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Нелегальные мигранты в США получают больше привилегий, чем американские ветераны, заявил бывший президент Дональд Трамп. "Миллионы человек прибывают в Калифорнию: бесплатная медицина, бесплатное образование, все бесплатно. Но не для наших ветеранов, они ничего не получают, как и люди, которые давно там живут и заслужили что-то, граждане, ничего не получают", - заявил Трамп в интервью Fox News. В четверг Трамп и президент США Джо Байден посетили южную границу страны. Трамп обвинил Байдена в волне мигрантской преступности, а действующий глава государства призвал предшественника к сотрудничеству.

https://ria.ru/20240204/migranty-1925369817.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, калифорния, в мире, дональд трамп, джо байден