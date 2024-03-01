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Трамп посетовал на уровень привилегий нелегалов в США - РИА Новости, 01.03.2024
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06:58 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/tramp-1930389872.html
Трамп посетовал на уровень привилегий нелегалов в США
Трамп посетовал на уровень привилегий нелегалов в США - РИА Новости, 01.03.2024
Трамп посетовал на уровень привилегий нелегалов в США
Нелегальные мигранты в США получают больше привилегий, чем американские ветераны, заявил бывший президент Дональд Трамп. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T06:58
2024-03-01T06:58
сша
калифорния
в мире
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Нелегальные мигранты в США получают больше привилегий, чем американские ветераны, заявил бывший президент Дональд Трамп. "Миллионы человек прибывают в Калифорнию: бесплатная медицина, бесплатное образование, все бесплатно. Но не для наших ветеранов, они ничего не получают, как и люди, которые давно там живут и заслужили что-то, граждане, ничего не получают", - заявил Трамп в интервью Fox News. В четверг Трамп и президент США Джо Байден посетили южную границу страны. Трамп обвинил Байдена в волне мигрантской преступности, а действующий глава государства призвал предшественника к сотрудничеству.
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сша, калифорния, в мире, дональд трамп, джо байден
США, Калифорния, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп посетовал на уровень привилегий нелегалов в США

Трамп: нелегалы в США получают больше привилегий, чем американские ветераны

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Нелегальные мигранты в США получают больше привилегий, чем американские ветераны, заявил бывший президент Дональд Трамп.
"Миллионы человек прибывают в Калифорнию: бесплатная медицина, бесплатное образование, все бесплатно. Но не для наших ветеранов, они ничего не получают, как и люди, которые давно там живут и заслужили что-то, граждане, ничего не получают", - заявил Трамп в интервью Fox News.
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке
4 февраля, 21:42
В четверг Трамп и президент США Джо Байден посетили южную границу страны. Трамп обвинил Байдена в волне мигрантской преступности, а действующий глава государства призвал предшественника к сотрудничеству.
 
СШАКалифорнияВ миреДональд ТрампДжо Байден
 
 
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