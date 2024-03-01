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Трамп посетовал на уровень привилегий нелегалов в США
Трамп посетовал на уровень привилегий нелегалов в США - РИА Новости, 01.03.2024
Трамп посетовал на уровень привилегий нелегалов в США
Нелегальные мигранты в США получают больше привилегий, чем американские ветераны, заявил бывший президент Дональд Трамп. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T06:58
2024-03-01T06:58
2024-03-01T06:58
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Нелегальные мигранты в США получают больше привилегий, чем американские ветераны, заявил бывший президент Дональд Трамп. "Миллионы человек прибывают в Калифорнию: бесплатная медицина, бесплатное образование, все бесплатно. Но не для наших ветеранов, они ничего не получают, как и люди, которые давно там живут и заслужили что-то, граждане, ничего не получают", - заявил Трамп в интервью Fox News. В четверг Трамп и президент США Джо Байден посетили южную границу страны. Трамп обвинил Байдена в волне мигрантской преступности, а действующий глава государства призвал предшественника к сотрудничеству.
https://ria.ru/20240204/migranty-1925369817.html
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сша, калифорния, в мире, дональд трамп, джо байден
США, Калифорния, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп посетовал на уровень привилегий нелегалов в США
Трамп: нелегалы в США получают больше привилегий, чем американские ветераны