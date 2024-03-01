Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал возможных кандидатов в вице-президенты США - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/tramp-1930388191.html
Трамп назвал возможных кандидатов в вице-президенты США
Трамп назвал возможных кандидатов в вице-президенты США - РИА Новости, 01.03.2024
Трамп назвал возможных кандидатов в вице-президенты США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T06:22
2024-03-01T06:22
в мире
сша
техас
южная каролина
дональд трамп
никки хейли
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_ebdb5938fe3279f8b46f694cad13a1af.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве кандидатов на пост вице-президента. "Он (Эббот - ред.) удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку. Он делает отличную работу. Он из тех, кого я бы рассматривал", - сказал Трамп в интервью Fox News. Политик также упомянул Скотта. "Как кандидат он был нормальным, но он не хотел говорить о себе. Он очень хороший человек. Для меня он невероятный. Я говорил ему, что для меня он лучше, чем для себя самого", - сказал Трамп. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240227/tramp-1929752485.html
сша
техас
южная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f49f754786ab79064840ba561fd9322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, техас, южная каролина, дональд трамп, никки хейли, джо байден
В мире, США, Техас, Южная Каролина, Дональд Трамп, Никки Хейли, Джо Байден
Трамп назвал возможных кандидатов в вице-президенты США

Трамп заявил, что рассматривал бы Скотта и Эббота кандидатами в вице-президенты

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Трамп
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве кандидатов на пост вице-президента.
«
"Он (Эббот - ред.) удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку. Он делает отличную работу. Он из тех, кого я бы рассматривал", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Политик также упомянул Скотта. "Как кандидат он был нормальным, но он не хотел говорить о себе. Он очень хороший человек. Для меня он невероятный. Я говорил ему, что для меня он лучше, чем для себя самого", - сказал Трамп.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
СМИ: Трамп может в случае переизбрания реформировать разведслужбы США
27 февраля, 13:04
 
В миреСШАТехасЮжная КаролинаДональд ТрампНикки ХейлиДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала