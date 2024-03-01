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Трамп назвал возможных кандидатов в вице-президенты США
Трамп назвал возможных кандидатов в вице-президенты США - РИА Новости, 01.03.2024
Трамп назвал возможных кандидатов в вице-президенты США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T06:22
2024-03-01T06:22
2024-03-01T06:22
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках нынешней выборной кампании рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве кандидатов на пост вице-президента. "Он (Эббот - ред.) удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку. Он делает отличную работу. Он из тех, кого я бы рассматривал", - сказал Трамп в интервью Fox News. Политик также упомянул Скотта. "Как кандидат он был нормальным, но он не хотел говорить о себе. Он очень хороший человек. Для меня он невероятный. Я говорил ему, что для меня он лучше, чем для себя самого", - сказал Трамп. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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в мире, сша, техас, южная каролина, дональд трамп, никки хейли, джо байден
В мире, США, Техас, Южная Каролина, Дональд Трамп, Никки Хейли, Джо Байден
Трамп назвал возможных кандидатов в вице-президенты США
Трамп заявил, что рассматривал бы Скотта и Эббота кандидатами в вице-президенты