"Они разрывают меня на части": в Музее Толстого открылась новая выставка

© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

Название выставки определено строками из дневника Льва Толстого от 24 сентября 1910 г.: "От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех".

Софья Андреевна Толстая и Владимир Григорьевич Чертков – два самых близких писателю человека. Их противостояние очень огорчало классика, считавшего, что самое важное в жизни дело – "дело любви" к людям.

На фото: Лев Толстой за обеденным столом среди родных и гостей. Фотография К.К. Буллы. 1908 г. Ясная Поляна