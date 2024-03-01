"Они разрывают меня на части": в Музее Толстого открылась новая выставка

В Музее Льва Толстого в Москве открылась выставка "Они разрывают меня на части"
Название выставки определено строками из дневника Льва Толстого от 24 сентября 1910 г.: "От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех".
Софья Андреевна Толстая и Владимир Григорьевич Чертков – два самых близких писателю человека. Их противостояние очень огорчало классика, считавшего, что самое важное в жизни дело – "дело любви" к людям.
На фото: Лев Толстой за обеденным столом среди родных и гостей. Фотография К.К. Буллы. 1908 г. Ясная Поляна
Название выставки определено строками из дневника Льва Толстого от 24 сентября 1910 г.: "От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех".
Софья Андреевна Толстая и Владимир Григорьевич Чертков – два самых близких писателю человека. Их противостояние очень огорчало классика, считавшего, что самое важное в жизни дело – "дело любви" к людям.
На фото: Лев Толстой за обеденным столом среди родных и гостей. Фотография К.К. Буллы. 1908 г. Ясная Поляна
Авторы выставки поставили задачу раскрыть тему конфликта Софьи Толстой и Владимира Черткова объективно, опираясь на документы и источники. Письма, документы, фотографии и дневниковые записи из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого расскажут об отношениях ее героев и помогут понять, какой огромный вклад внесли жена писателя и его друг в дело сохранения рукописей, издания произведений и создания фотолетописи жизни писателя.
На фото: Толстой и Чертков в кабинете. Фотография В.Г. Черткова. 1909 г. Ясная Поляна
Авторы выставки поставили задачу раскрыть тему конфликта Софьи Толстой и Владимира Черткова объективно, опираясь на документы и источники. Письма, документы, фотографии и дневниковые записи из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого расскажут об отношениях ее героев и помогут понять, какой огромный вклад внесли жена писателя и его друг в дело сохранения рукописей, издания произведений и создания фотолетописи жизни писателя.
На фото: Толстой и Чертков в кабинете. Фотография В.Г. Черткова. 1909 г. Ясная Поляна
Фотоколлекция выставки посвящена семейным будням Толстых и Чертковых. Часть работ выполнена Софьей Андреевной и Владимиром Григорьевичем, увлекавшимися фотографированием.
На фото: супруги Толстые в 48-ю годовщину их свадьбы. Фотография С. А. Толстой. 1910 г. Ясная Поляна
Фотоколлекция выставки посвящена семейным будням Толстых и Чертковых. Часть работ выполнена Софьей Андреевной и Владимиром Григорьевичем, увлекавшимися фотографированием.
На фото: супруги Толстые в 48-ю годовщину их свадьбы. Фотография С. А. Толстой. 1910 г. Ясная Поляна
Выставка познакомит посетителей с хранящимися в фондах музея Толстого скульптурными и графическими работами, среди которых произведения Нестерова, Голубкиной, Гинзбурга, Константинова.
На фото: портрет Владимира Григорьевича Черткова работы михаила Нестерова. 1890 г. Кисловодск, дача Н. А. Ярошенко
Выставка познакомит посетителей с хранящимися в фондах музея Толстого скульптурными и графическими работами, среди которых произведения Нестерова, Голубкиной, Гинзбурга, Константинова.
На фото: портрет Владимира Григорьевича Черткова работы михаила Нестерова. 1890 г. Кисловодск, дача Н. А. Ярошенко
Один из самых ярких экспонатов – скульптурный портрет Черткова, выполненный Анной Голубкиной почти 100 лет назад.
Один из самых ярких экспонатов – скульптурный портрет Черткова, выполненный Анной Голубкиной почти 100 лет назад.
Художественные работы Софьи Андреевны, представленные на выставке, прекрасно проработаны.
На фото: Автопортрет Толстой 1904 года (повторение картины Валентина Серова).
Художественные работы Софьи Андреевны, представленные на выставке, прекрасно проработаны.
На фото: Автопортрет Толстой 1904 года (повторение картины Валентина Серова).
Выставка продлится до 12 мая 2024 года.
На фото: картина Ильи Репина "Толстой по ту сторону жизни", 1912 г.
Выставка продлится до 12 мая 2024 года.
На фото: картина Ильи Репина "Толстой по ту сторону жизни", 1912 г.