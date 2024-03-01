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"Они разрывают меня на части": в Музее Толстого открылась новая выставка - РИА Новости, 01.03.2024
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Культура
 
03:43 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/tolstoy-1930283983.html
"Они разрывают меня на части": в Музее Толстого открылась новая выставка
"Они разрывают меня на части": в Музее Толстого открылась новая выставка - РИА Новости, 01.03.2024
"Они разрывают меня на части": в Музее Толстого открылась новая выставка
В Государственном музее Л.Н. Толстого открылась выставка "Они разрывают меня на части". Она посвящена 180-летию со дня рождения жены писателя Софьи Толстой и... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:43
2024-03-01T03:43
культура
фото - культура
лев толстой (писатель)
музеи
государственный музей л. н. толстого
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Государственном музее Л.Н. Толстого открылась выставка "Они разрывают меня на части". Она посвящена 180-летию со дня рождения жены писателя Софьи Толстой и 170-летию со дня рождения его близкого друга, издателя Владимира Черткова. Об уникальных фотографиях и работах известных художников, представленных в экспозиции, — в фотоленте РИА Новости.
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Культура, Фото - Культура, Лев Толстой (писатель), Музеи, Государственный музей Л. Н. Толстого
"Они разрывают меня на части": в Музее Толстого открылась новая выставка

В Музее Льва Толстого в Москве открылась выставка "Они разрывают меня на части"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Государственном музее Л.Н. Толстого открылась выставка "Они разрывают меня на части". Она посвящена 180-летию со дня рождения жены писателя Софьи Толстой и 170-летию со дня рождения его близкого друга, издателя Владимира Черткова. Об уникальных фотографиях и работах известных художников, представленных в экспозиции, — в фотоленте РИА Новости.
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

Название выставки определено строками из дневника Льва Толстого от 24 сентября 1910 г.: "От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех".

Софья Андреевна Толстая и Владимир Григорьевич Чертков – два самых близких писателю человека. Их противостояние очень огорчало классика, считавшего, что самое важное в жизни дело – "дело любви" к людям.

На фото: Лев Толстой за обеденным столом среди родных и гостей. Фотография К.К. Буллы. 1908 г. Ясная Поляна

Л. Н. Толстой за обеденным столом среди родных и гостей. Фотография К.К. Буллы. 1908 г. Ясная Поляна

Название выставки определено строками из дневника Льва Толстого от 24 сентября 1910 г.: "От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех".

Софья Андреевна Толстая и Владимир Григорьевич Чертков – два самых близких писателю человека. Их противостояние очень огорчало классика, считавшего, что самое важное в жизни дело – "дело любви" к людям.

На фото: Лев Толстой за обеденным столом среди родных и гостей. Фотография К.К. Буллы. 1908 г. Ясная Поляна

© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
1 из 7
© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

Авторы выставки поставили задачу раскрыть тему конфликта Софьи Толстой и Владимира Черткова объективно, опираясь на документы и источники. Письма, документы, фотографии и дневниковые записи из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого расскажут об отношениях ее героев и помогут понять, какой огромный вклад внесли жена писателя и его друг в дело сохранения рукописей, издания произведений и создания фотолетописи жизни писателя.

На фото: Толстой и Чертков в кабинете. Фотография В.Г. Черткова. 1909 г. Ясная Поляна

Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков в кабинете. Фотография В.Г. Черткова. 1909 г. Ясная Поляна

Авторы выставки поставили задачу раскрыть тему конфликта Софьи Толстой и Владимира Черткова объективно, опираясь на документы и источники. Письма, документы, фотографии и дневниковые записи из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого расскажут об отношениях ее героев и помогут понять, какой огромный вклад внесли жена писателя и его друг в дело сохранения рукописей, издания произведений и создания фотолетописи жизни писателя.

На фото: Толстой и Чертков в кабинете. Фотография В.Г. Черткова. 1909 г. Ясная Поляна

© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
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© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

Фотоколлекция выставки посвящена семейным будням Толстых и Чертковых. Часть работ выполнена Софьей Андреевной и Владимиром Григорьевичем, увлекавшимися фотографированием.

На фото: супруги Толстые в 48-ю годовщину их свадьбы. Фотография С. А. Толстой. 1910 г. Ясная Поляна

Л. Н. и С. А. Толстые в 48-ю годовщину их свадьбы. Фотография С. А. Толстой. 1910 г. Ясная Поляна

Фотоколлекция выставки посвящена семейным будням Толстых и Чертковых. Часть работ выполнена Софьей Андреевной и Владимиром Григорьевичем, увлекавшимися фотографированием.

На фото: супруги Толстые в 48-ю годовщину их свадьбы. Фотография С. А. Толстой. 1910 г. Ясная Поляна

© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
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© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

Выставка познакомит посетителей с хранящимися в фондах музея Толстого скульптурными и графическими работами, среди которых произведения Нестерова, Голубкиной, Гинзбурга, Константинова.

На фото: портрет Владимира Григорьевича Черткова работы михаила Нестерова. 1890 г. Кисловодск, дача Н. А. Ярошенко

М. В. Нестеров. Портрет Владимира Григорьевича Черткова. 1890 г. Кисловодск, дача Н. А. Ярошенко

Выставка познакомит посетителей с хранящимися в фондах музея Толстого скульптурными и графическими работами, среди которых произведения Нестерова, Голубкиной, Гинзбурга, Константинова.

На фото: портрет Владимира Григорьевича Черткова работы михаила Нестерова. 1890 г. Кисловодск, дача Н. А. Ярошенко

© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
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© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

Один из самых ярких экспонатов – скульптурный портрет Черткова, выполненный Анной Голубкиной почти 100 лет назад.

В. Г. Чертков. Бюст. Автор: А. С. Голубкина. 1926 г

Один из самых ярких экспонатов – скульптурный портрет Черткова, выполненный Анной Голубкиной почти 100 лет назад.

© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
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© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

Художественные работы Софьи Андреевны, представленные на выставке, прекрасно проработаны.

На фото: Автопортрет Толстой 1904 года (повторение картины Валентина Серова).

Толстая С.А. Автопортрет. (1904)

Художественные работы Софьи Андреевны, представленные на выставке, прекрасно проработаны.

На фото: Автопортрет Толстой 1904 года (повторение картины Валентина Серова).

© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
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© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

Выставка продлится до 12 мая 2024 года.

На фото: картина Ильи Репина "Толстой по ту сторону жизни", 1912 г.

И.Е. Репин Толстой по ту сторону жизни, 1912 г.

Выставка продлится до 12 мая 2024 года.

На фото: картина Ильи Репина "Толстой по ту сторону жизни", 1912 г.

© Предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
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КультураФото - КультураЛев Толстой (писатель)МузеиГосударственный музей Л. Н. Толстого
 
 
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