https://ria.ru/20240301/tayvan-1930397668.html

В Тайване заявили о возможной утечке конфиденциальных данных

В Тайване заявили о возможной утечке конфиденциальных данных - РИА Новости, 01.03.2024

В Тайване заявили о возможной утечке конфиденциальных данных

Крупнейший оператор связи на Тайване Chunghwa Telecom подозревает утечку конфиденциальных данных, связанных с рядом структур безопасности острова, передает... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:19

2024-03-01T09:19

2024-03-01T09:19

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тайвань

китай

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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Крупнейший оператор связи на Тайване Chunghwa Telecom подозревает утечку конфиденциальных данных, связанных с рядом структур безопасности острова, передает тайваньское Центральное новостное агентство (CNA). Как пишет агентство, Chunghwa Telecom подозревает, что произошла утечка данных, и конфиденциальные документы, относящиеся к важным структурам безопасности Тайваня, были публично проданы хакерами в даркнете. По данным СМИ, хакеры, в частности, получили данные, связанные с вооруженными силами острова, министерством иностранных дел, береговой охраной. Отмечается, что компания "запустила соответствующие механизмы проверки и защиты информационной безопасности, активно ведет расследование для выяснения причин и одновременно уведомляет правительственные ведомства". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240229/sholts-1930326980.html

https://ria.ru/20240229/kitay-1930160852.html

тайвань

китай

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в мире, тайвань, китай