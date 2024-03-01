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В Тайване заявили о возможной утечке конфиденциальных данных
В Тайване заявили о возможной утечке конфиденциальных данных - РИА Новости, 01.03.2024
В Тайване заявили о возможной утечке конфиденциальных данных
Крупнейший оператор связи на Тайване Chunghwa Telecom подозревает утечку конфиденциальных данных, связанных с рядом структур безопасности острова, передает... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:19
2024-03-01T09:19
2024-03-01T09:19
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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Крупнейший оператор связи на Тайване Chunghwa Telecom подозревает утечку конфиденциальных данных, связанных с рядом структур безопасности острова, передает тайваньское Центральное новостное агентство (CNA). Как пишет агентство, Chunghwa Telecom подозревает, что произошла утечка данных, и конфиденциальные документы, относящиеся к важным структурам безопасности Тайваня, были публично проданы хакерами в даркнете. По данным СМИ, хакеры, в частности, получили данные, связанные с вооруженными силами острова, министерством иностранных дел, береговой охраной. Отмечается, что компания "запустила соответствующие механизмы проверки и защиты информационной безопасности, активно ведет расследование для выяснения причин и одновременно уведомляет правительственные ведомства". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240229/sholts-1930326980.html
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в мире, тайвань, китай
В Тайване заявили о возможной утечке конфиденциальных данных
Крупнейший на Тайване оператор связи заявил о возможной утечке данных
ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости.
Крупнейший оператор связи на Тайване Chunghwa Telecom подозревает утечку конфиденциальных данных, связанных с рядом структур безопасности острова, передает тайваньское Центральное новостное агентство
(CNA).
Как пишет агентство, Chunghwa Telecom подозревает, что произошла утечка данных, и конфиденциальные документы, относящиеся к важным структурам безопасности Тайваня, были публично проданы хакерами в даркнете.
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По данным СМИ, хакеры, в частности, получили данные, связанные с вооруженными силами острова, министерством иностранных дел, береговой охраной.
Отмечается, что компания "запустила соответствующие механизмы проверки и защиты информационной безопасности, активно ведет расследование для выяснения причин и одновременно уведомляет правительственные ведомства".
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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