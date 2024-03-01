https://ria.ru/20240301/taurus-1930482972.html

В бундесвере заявили, что для Крымского моста нужно много ракет Taurus

В бундесвере заявили, что для Крымского моста нужно много ракет Taurus - РИА Новости, 01.03.2024

В бундесвере заявили, что для Крымского моста нужно много ракет Taurus

Высокопоставленные представители бундесвера считают, что для удара по "мосту на востоке" понадобится "не 10 и даже не 20 ракет" Taurus, текст разговора... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:10

2024-03-01T14:10

2024-03-01T14:30

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Высокопоставленные представители бундесвера считают, что для удара по "мосту на востоке" понадобится "не 10 и даже не 20 ракет" Taurus, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте"."Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", - говорит сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске.Ранее в пятницу Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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