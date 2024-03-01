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В бундесвере заявили, что для Крымского моста нужно много ракет Taurus - РИА Новости, 01.03.2024
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14:10 01.03.2024 (обновлено: 14:30 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/taurus-1930482972.html
В бундесвере заявили, что для Крымского моста нужно много ракет Taurus
В бундесвере заявили, что для Крымского моста нужно много ракет Taurus - РИА Новости, 01.03.2024
В бундесвере заявили, что для Крымского моста нужно много ракет Taurus
Высокопоставленные представители бундесвера считают, что для удара по "мосту на востоке" понадобится "не 10 и даже не 20 ракет" Taurus, текст разговора... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:10
2024-03-01T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
бундесвер германии
украина
германия
россия
крымский мост
маргарита симоньян
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Высокопоставленные представители бундесвера считают, что для удара по "мосту на востоке" понадобится "не 10 и даже не 20 ракет" Taurus, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте"."Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", - говорит сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске.Ранее в пятницу Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
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в мире, бундесвер германии, украина, германия, россия, крымский мост, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бундесвер Германии, Украина, Германия, Россия, Крымский мост, Маргарита Симоньян, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В бундесвере заявили, что для Крымского моста нужно много ракет Taurus

Офицер бундесвера: для удара по Крымскому мосту нужно не десять и не 20 Taurus

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Высокопоставленные представители бундесвера считают, что для удара по "мосту на востоке" понадобится "не 10 и даже не 20 ракет" Taurus, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте".
"Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", - говорит сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске.
Ранее в пятницу Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБундесвер ГерманииУкраинаГерманияРоссияКрымский мостМаргарита СимоньянРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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