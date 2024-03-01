https://ria.ru/20240301/taurus-1930482972.html
В бундесвере заявили, что для Крымского моста нужно много ракет Taurus
В бундесвере заявили, что для Крымского моста нужно много ракет Taurus - РИА Новости, 01.03.2024
В бундесвере заявили, что для Крымского моста нужно много ракет Taurus
Высокопоставленные представители бундесвера считают, что для удара по "мосту на востоке" понадобится "не 10 и даже не 20 ракет" Taurus, текст разговора... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:10
2024-03-01T14:10
2024-03-01T14:30
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Высокопоставленные представители бундесвера считают, что для удара по "мосту на востоке" понадобится "не 10 и даже не 20 ракет" Taurus, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте"."Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", - говорит сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске.Ранее в пятницу Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В бундесвере заявили, что для Крымского моста нужно много ракет Taurus
Офицер бундесвера: для удара по Крымскому мосту нужно не десять и не 20 Taurus
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Высокопоставленные представители бундесвера считают, что для удара по "мосту на востоке" понадобится "не 10 и даже не 20 ракет" Taurus, текст разговора опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на своей странице во "ВКонтакте".
"Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", - говорит сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске.
Ранее в пятницу Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Полная расшифровка разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту