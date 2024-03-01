https://ria.ru/20240301/taurus-1930481400.html

Ракеты TAURUS при поставке на Украину смогут применить через восемь месяцев

Ракеты TAURUS при поставке на Украину смогут применить через восемь месяцев - РИА Новости, 01.03.2024

Ракеты TAURUS при поставке на Украину смогут применить через восемь месяцев

В бундесвере допустили, что ракеты Taurus, которые могут передать Украине, будут готовы к применению через 8 месяцев, говорится в тексте разговора,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:05

2024-03-01T14:05

2024-03-01T14:39

в мире

украина

бундесвер германии

маргарита симоньян

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В бундесвере допустили, что ракеты Taurus, которые могут передать Украине, будут готовы к применению через 8 месяцев, говорится в тексте разговора, опубликованном в Telegram-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян."<...> они будут готовы к применению только через восемь месяцев", - заявляет в ходе разговора начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.При этом его собеседник, инспектор BBC бундесвера Герхартц отмечает возможность поставки ста ракет Taurus. "Возможно, 50 - в первом транше, потом, возможно, будет еще один транш в 50 ракет", - подчеркивает он.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

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в мире, украина, бундесвер германии, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост