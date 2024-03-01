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На Украине опровергли сообщение о планах повысить тарифы на электроэнергию
На Украине опровергли сообщение о планах повысить тарифы на электроэнергию - РИА Новости, 01.03.2024
На Украине опровергли сообщение о планах повысить тарифы на электроэнергию
Минэнерго Украины заявило в пятницу, что никаких обсуждений о повышении тарифов на электроэнергию во время отопительного сезона не ведется, распространенная в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:34
2024-03-01T15:34
2024-03-01T15:34
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минэнерго Украины заявило в пятницу, что никаких обсуждений о повышении тарифов на электроэнергию во время отопительного сезона не ведется, распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. "Сегодня ряд информационных ресурсов в очередной раз распространили информацию о якобы подготовке министерством энергетики Украины повышения тарифа на электроэнергию. Министерство энергетики официально сообщает: пока никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В минэнерго добавили, что все заявления подобного характера являются фейком для дестабилизации настроений в обществе. В январе член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщал, что тарифы на электроэнергию для населения Украины в 2024 году вырастут вдвое в рамках представленного Вашингтоном списка реформ. Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам. На данный момент тариф на электроэнергию для населения в стране составляет 2,64 гривны/кВт.ч (0,07 доллара).
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в мире, украина, вашингтон (штат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), верховная рада украины, жкх
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Верховная Рада Украины, ЖКХ
На Украине опровергли сообщение о планах повысить тарифы на электроэнергию
Власти Украины опровергло информацию о планах повысить тарифы на электроэнергию
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минэнерго Украины заявило в пятницу, что никаких обсуждений о повышении тарифов на электроэнергию во время отопительного сезона не ведется, распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.
«
"Сегодня ряд информационных ресурсов в очередной раз распространили информацию о якобы подготовке министерством энергетики Украины повышения тарифа на электроэнергию. Министерство энергетики официально сообщает: пока никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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В минэнерго добавили, что все заявления подобного характера являются фейком для дестабилизации настроений в обществе.
В январе член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщал, что тарифы на электроэнергию для населения Украины в 2024 году вырастут вдвое в рамках представленного Вашингтоном списка реформ.
Кабмин Украины в начале января отменил введенный в марте 2022 года мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам.
На данный момент тариф на электроэнергию для населения в стране составляет 2,64 гривны/кВт.ч (0,07 доллара).
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