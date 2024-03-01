https://ria.ru/20240301/tambovschina-1930441000.html

Матушкин: нужно ответственно относиться к сохранению природы Тамбовщины

Матушкин: нужно ответственно относиться к сохранению природы Тамбовщины - РИА Новости, 01.03.2024

Матушкин: нужно ответственно относиться к сохранению природы Тамбовщины

Депутаты Тамбовской областной Думы утвердили изменения в статью "Несоблюдение требований, установленных в период действия особого противопожарного режима"... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:02

2024-03-01T12:02

2024-03-01T12:02

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы утвердили изменения в статью "Несоблюдение требований, установленных в период действия особого противопожарного режима" Закона региона "Об административных правонарушениях в Тамбовской области", мера призвана снизить число пожаров, сообщает пресс-служба регионального правительства. По словам председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина, проект закона разработан для приведения областного законодательства в соответствие с требованиями федерального, а также для устранения правонарушений в сфере противопожарной безопасности на территории области в период особого противопожарного режима. Не первый год на территории области в весенне-летний период устанавливается засушливая погода, напомнил спикер регионального парламента. "Принято решение увеличить размер штрафов за нарушение требований, установленных в особый противопожарный период, на территории области. Теперь они будут составлять от трех до пяти тысяч рублей для граждан; от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц; от 80 до 120 тысяч рублей для юридических лиц. Пожары наносят значительный ущерб хозяйству региона, его аграрной отрасли, лесному комплексу. Иногда, что особенно трагично, не обходится без человеческих жертв. Мы надеемся, что такие меры повлияют на уменьшение количества возгораний и заставят отдельных граждан относиться более ответственно к сохранению природных богатств региона и не совершать поступков, которые могут привести к трагедии", - цитирует пресс-служба Матушкина. Ранее за аналогичные нарушения штрафы составляли: для граждан в размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 40 до 60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240131/matushkin-1924663887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума