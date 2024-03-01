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Матушкин: нужно ответственно относиться к сохранению природы Тамбовщины - РИА Новости, 01.03.2024
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Тамбовская область
 
12:02 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/tambovschina-1930441000.html
Матушкин: нужно ответственно относиться к сохранению природы Тамбовщины
Матушкин: нужно ответственно относиться к сохранению природы Тамбовщины - РИА Новости, 01.03.2024
Матушкин: нужно ответственно относиться к сохранению природы Тамбовщины
Депутаты Тамбовской областной Думы утвердили изменения в статью "Несоблюдение требований, установленных в период действия особого противопожарного режима"... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:02
2024-03-01T12:02
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы утвердили изменения в статью "Несоблюдение требований, установленных в период действия особого противопожарного режима" Закона региона "Об административных правонарушениях в Тамбовской области", мера призвана снизить число пожаров, сообщает пресс-служба регионального правительства. По словам председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина, проект закона разработан для приведения областного законодательства в соответствие с требованиями федерального, а также для устранения правонарушений в сфере противопожарной безопасности на территории области в период особого противопожарного режима. Не первый год на территории области в весенне-летний период устанавливается засушливая погода, напомнил спикер регионального парламента. "Принято решение увеличить размер штрафов за нарушение требований, установленных в особый противопожарный период, на территории области. Теперь они будут составлять от трех до пяти тысяч рублей для граждан; от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц; от 80 до 120 тысяч рублей для юридических лиц. Пожары наносят значительный ущерб хозяйству региона, его аграрной отрасли, лесному комплексу. Иногда, что особенно трагично, не обходится без человеческих жертв. Мы надеемся, что такие меры повлияют на уменьшение количества возгораний и заставят отдельных граждан относиться более ответственно к сохранению природных богатств региона и не совершать поступков, которые могут привести к трагедии", - цитирует пресс-служба Матушкина. Ранее за аналогичные нарушения штрафы составляли: для граждан в размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 40 до 60 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240131/matushkin-1924663887.html
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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума

Матушкин: нужно ответственно относиться к сохранению природы Тамбовщины

© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной ДумыМатушкин: нужно ответственно относиться к сохранению природы Тамбовщины
Матушкин: нужно ответственно относиться к сохранению природы Тамбовщины - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной Думы
Матушкин: нужно ответственно относиться к сохранению природы Тамбовщины
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы утвердили изменения в статью "Несоблюдение требований, установленных в период действия особого противопожарного режима" Закона региона "Об административных правонарушениях в Тамбовской области", мера призвана снизить число пожаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина, проект закона разработан для приведения областного законодательства в соответствие с требованиями федерального, а также для устранения правонарушений в сфере противопожарной безопасности на территории области в период особого противопожарного режима. Не первый год на территории области в весенне-летний период устанавливается засушливая погода, напомнил спикер регионального парламента.
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"Принято решение увеличить размер штрафов за нарушение требований, установленных в особый противопожарный период, на территории области. Теперь они будут составлять от трех до пяти тысяч рублей для граждан; от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц; от 80 до 120 тысяч рублей для юридических лиц. Пожары наносят значительный ущерб хозяйству региона, его аграрной отрасли, лесному комплексу. Иногда, что особенно трагично, не обходится без человеческих жертв. Мы надеемся, что такие меры повлияют на уменьшение количества возгораний и заставят отдельных граждан относиться более ответственно к сохранению природных богатств региона и не совершать поступков, которые могут привести к трагедии", - цитирует пресс-служба Матушкина.
Ранее за аналогичные нарушения штрафы составляли: для граждан в размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 40 до 60 тысяч рублей.
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
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