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Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных - РИА Новости, 01.03.2024
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных
За неделю в период с 24 февраля по 1 марта в плен к Вооруженным силам России сдалось 16 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:23
2024-03-01T13:23
2024-03-01T13:25
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За неделю в период с 24 февраля по 1 марта в плен к Вооруженным силам России сдалось 16 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных
Минобороны: за неделю в российский плен сдались 16 украинских солдат