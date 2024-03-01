https://ria.ru/20240301/svo-1930468093.html

Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных

Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных - РИА Новости, 01.03.2024

Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных

За неделю в период с 24 февраля по 1 марта в плен к Вооруженным силам России сдалось 16 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:23

2024-03-01T13:23

2024-03-01T13:25

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За неделю в период с 24 февраля по 1 марта в плен к Вооруженным силам России сдалось 16 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

россия

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2024

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)