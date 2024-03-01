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Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 01.03.2024 (обновлено: 13:25 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/svo-1930468093.html
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных - РИА Новости, 01.03.2024
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных
За неделю в период с 24 февраля по 1 марта в плен к Вооруженным силам России сдалось 16 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:23
2024-03-01T13:25
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За неделю в период с 24 февраля по 1 марта в плен к Вооруженным силам России сдалось 16 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
россия
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных

Минобороны: за неделю в российский плен сдались 16 украинских солдат

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За неделю в период с 24 февраля по 1 марта в плен к Вооруженным силам России сдалось 16 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 февраля, 13:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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