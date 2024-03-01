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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 01.03.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины за неделю потеряли на купянском направлении около 750 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:20
2024-03-01T13:20
2024-03-01T13:26
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском направлении около 750 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ивановка, Песчаное и Приколотное Харьковской области, говорится в сводке военного ведомства. Отражены 30 контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Потери противника составили свыше 755 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также 23 орудия полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском направлении около 750 человек