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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 01.03.2024

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины за неделю потеряли на купянском направлении около 750 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:20

2024-03-01T13:20

2024-03-01T13:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

украина

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском направлении около 750 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ивановка, Песчаное и Приколотное Харьковской области, говорится в сводке военного ведомства. Отражены 30 контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Потери противника составили свыше 755 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также 23 орудия полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, украина