Никитин: сохранение суверенитета возможно через самореализацию граждан
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Должны создаваться максимальные возможности для самореализации граждан, чтобы развивать суверенитет страны, отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Круглый стол на тему "Сильная и независимая — как Россия укрепляет свой суверенитет" прошел в ИНТЦ "Интеллектуальная электроника — Валдай". Собравшиеся обсуждали укрепление суверенитета в технологической, экономической, спортивной и культурной сферах. По словам Никитина, перед страной стоит новый вызов – сохранение суверенитета через благосостояние граждан, развитие семей. Глава региона отметил, что надо развивать парламентаризм, защищать интересы большинства, интересы страны во всех сферах через создание интеграционных структур и правовой основы для цифровых систем. Переходить от защиты суверенитета к его развитию.
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"Суверенитет – это не только границы и правовые конструкции. Суверенитет – это те, кто является его носителями – наши граждане. И то, каким суверенитет будет, зависит от того, насколько мы сможем быть социальным государством... В плане того, что мы должны создать максимальные возможности для самореализации наших граждан", - рассказал Никитин.
Участие в обсуждении принял и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, принятые поправки в Конституцию РФ укрепили суверенитет страны, а Новгородская земля – это родина демократии.
"Вчера президент в послании сказал, что нужно укреплять кадровый суверенитет… Люди должны понимать, что они идут на работу и должны отстаивать интересы страны. Президент сказал о новом национальном проекте "Кадры", о повышении зарплаты преподавателям, о строительстве, реконструкции новых зданий, общежитий. Конечно, это, на мой взгляд, достаточно важно", - сказал Крашенинников.
По словам генерального директора Новгородского музея-заповедника Сергея Брюна, Новгород в древности умело совмещал и интеграцию, и суверенитет.
"Наш президент сказал вчера о том, что Новгород – это древняя столица нашей Родины, древняя столица России. Это действительно так: раскопки на Рюриковом городище показали, что на этом месте и был центр государственности. Там были укрепления, которые были возведены между 859 и 862 годами. Да, наша страна дошла до Тихого океана, у нас множество разных народов, но очень важно возвращаться сюда, к истокам не только Волхова, но к истокам русской государственности, когда мы говорим о нашем историческом пути", - отметил Брюн.