https://ria.ru/20240301/su-25-1930385334.html

ВКС нанесли удар по позициям ВСУ под Авдеевкой

ВКС нанесли удар по позициям ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 01.03.2024

ВКС нанесли удар по позициям ВСУ под Авдеевкой

Штурмовики Су-25 ВКС России, выполняющие боевые задачи в интересах группировки войск "Центр", нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T05:05

2024-03-01T05:05

2024-03-01T05:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-25

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России, выполняющие боевые задачи в интересах группировки войск "Центр", нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При получении координат целей летчики штурмовиков в составе боевых пар на скорости около 900 км/ч, огибая рельеф местности на высоте не более 30 метров над землей, приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли удары 80-миллиметровыми неуправляемыми ракетами С-8 по опорному пункту ВСУ", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что летчики применили маневр кабрирования, сопровождаемый резким набором высоты, чтобы задать определенный угол выпускаемым ракетам. "После выполнения боевой стрельбы летчики выполнили противоракетный маневр, сопровождаемый выпуском тепловых ловушек, и вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему вылету", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930115928.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25