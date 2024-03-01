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Глава МИД Кубы объяснил, для чего США "изобретают" шпионские угрозы - РИА Новости, 01.03.2024
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07:17 01.03.2024 (обновлено: 09:47 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/ssha-1930390754.html
Глава МИД Кубы объяснил, для чего США "изобретают" шпионские угрозы
Глава МИД Кубы объяснил, для чего США "изобретают" шпионские угрозы - РИА Новости, 01.03.2024
Глава МИД Кубы объяснил, для чего США "изобретают" шпионские угрозы
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что США изобретают шпионские угрозы, чтобы увеличить налоговое бремя на своих граждан и оправдать... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T07:17
2024-03-01T09:47
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куба
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бруно родригес паррилья
фидель кастро
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что США изобретают шпионские угрозы, чтобы увеличить налоговое бремя на своих граждан и оправдать агрессивную внешнюю политику. Глава кубинского МИД выступил с заявлением после сообщений о том, что бывший посол США в Боливии Виктор Мануэль Роча признал себя виновным в шпионаже в пользу Кубы. "Правительство США, которое больше всех шпионит и нарушает неприкосновенность частной жизни граждан, изобретает иностранную угрозу в виде шпионажа. Дальше, последует сбор средств с налогоплательщиков и новые агрессивные шаги против третьих стран", - написал министр в соцсети Х. Прокуроры в США утверждают, что Роча занимался "тайной деятельностью" в интересах Кубы по меньшей мере с 1981 года, сразу же после поступления на дипломатическую службу США. Обвинения опираются на признания самого Рочи, сделанные им в 2023 году агенту ФБР, выдававшему себя за оперативника кубинской разведки по имени "Мигель". Роча якобы восхвалял покойного кубинского лидера Фиделя Кастро, клеймил США как "врага" и хвастался, что более 40 лет служил кубинским "кротом" в самом сердце внешнеполитических кругов США, говорится в иске.
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сша, куба, боливия, бруно родригес паррилья, фидель кастро, фбр, в мире
США, Куба, Боливия, Бруно Родригес Паррилья, Фидель Кастро, ФБР, В мире
Глава МИД Кубы объяснил, для чего США "изобретают" шпионские угрозы

Глава МИД Кубы Паррилья: США изобретают шпионские угрозы для увеличения налогов

© AP Photo / Ramon EspinosaМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Ramon Espinosa
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что США изобретают шпионские угрозы, чтобы увеличить налоговое бремя на своих граждан и оправдать агрессивную внешнюю политику.
Глава кубинского МИД выступил с заявлением после сообщений о том, что бывший посол США в Боливии Виктор Мануэль Роча признал себя виновным в шпионаже в пользу Кубы.
"Правительство США, которое больше всех шпионит и нарушает неприкосновенность частной жизни граждан, изобретает иностранную угрозу в виде шпионажа. Дальше, последует сбор средств с налогоплательщиков и новые агрессивные шаги против третьих стран", - написал министр в соцсети Х.
Прокуроры в США утверждают, что Роча занимался "тайной деятельностью" в интересах Кубы по меньшей мере с 1981 года, сразу же после поступления на дипломатическую службу США. Обвинения опираются на признания самого Рочи, сделанные им в 2023 году агенту ФБР, выдававшему себя за оперативника кубинской разведки по имени "Мигель". Роча якобы восхвалял покойного кубинского лидера Фиделя Кастро, клеймил США как "врага" и хвастался, что более 40 лет служил кубинским "кротом" в самом сердце внешнеполитических кругов США, говорится в иске.
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СШАКубаБоливияБруно Родригес ПаррильяФидель КастроФБРВ мире
 
 
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