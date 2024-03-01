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Американские военные нанесли удары по ракетам, нацеленным на Красное море - РИА Новости, 01.03.2024
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03:50 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/ssha-1930383153.html
Американские военные нанесли удары по ракетам, нацеленным на Красное море
Американские военные нанесли удары по ракетам, нацеленным на Красное море - РИА Новости, 01.03.2024
Американские военные нанесли удары по ракетам, нацеленным на Красное море
Силы США нанесли два удара по шести противокорабельным ракетам, нацеленным на Красное море, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:50
2024-03-01T03:50
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ансар алла
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Силы США нанесли два удара по шести противокорабельным ракетам, нацеленным на Красное море, сообщает центральное командование Пентагона. "Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли два удара в целях самообороны по шести мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря", - говорится в сообщении на сайте командования. Также сообщается, что силы США сбили беспилотник над южной частью Красного моря. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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в мире, красное море, сша, израиль, ансар алла, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, США, Израиль, Ансар Алла, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене
Американские военные нанесли удары по ракетам, нацеленным на Красное море

CENTCOM: США нанесли два удара по шести ракетам, нацеленным на Красное море

© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattАмериканский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море
Американский истребитель перед взлетом с авианосца Дуайт Д. Эйзенхауэр (CVN 69) в Красном море
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Американский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Силы США нанесли два удара по шести противокорабельным ракетам, нацеленным на Красное море, сообщает центральное командование Пентагона.
«
"Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли два удара в целях самообороны по шести мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря", - говорится в сообщении на сайте командования.
Также сообщается, что силы США сбили беспилотник над южной частью Красного моря.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореСШАИзраильАнсар АллаМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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