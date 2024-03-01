https://ria.ru/20240301/ssha-1930382258.html

Экс-чиновник госдепа назвал главных бенефициаров обновления техники ВС США

Экс-чиновник госдепа назвал главных бенефициаров обновления техники ВС США - РИА Новости, 01.03.2024

Экс-чиновник госдепа назвал главных бенефициаров обновления техники ВС США

Обновление парка боевых машин сухопутных войск США выгодно американским политикам, которые в избирательную кампанию получат за это взносы от предприятий ВПК, в... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T03:32

2024-03-01T03:32

2024-03-01T03:32

сша

китай

россия

вооруженные силы сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Обновление парка боевых машин сухопутных войск США выгодно американским политикам, которые в избирательную кампанию получат за это взносы от предприятий ВПК, в то время как военные, напротив, получат дорогостоящие и трудные в обслуживании транспортные средства, заявил РИА Новости капитан Корпуса морской пехоты США в отставке и экс-чиновник госдепа Мэтью Хох. Издание National Interest в среду сообщало, что сухопутные войска США активно модернизируют технику для подготовки к возможному противостоянию с Китаем и РФ. В 2023 году были представлены 24 новых боевых системы, которые станут основой американской армии в будущем - среди них выделяются боевая машина поддержки пехоты M10 Booker и боевая машина пехоты XM30, которая должна прийти на смену старому M2 Bradley. "В чем я уверен, так это в том, что политики получат значительные взносы на свои избирательные кампании от предприятий оборонной промышленности, производители оружия получат огромную прибыль, а американские солдаты получат плохо работающие, дорогостоящие и сложные в обслуживании транспортные средства", - сказал Хох.

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сша, китай, россия, вооруженные силы сша, в мире