https://ria.ru/20240301/srok-1930573205.html

Жителю Урала дали срок за передачу ВСУ данных о мобилизации в России

Жителю Урала дали срок за передачу ВСУ данных о мобилизации в России - РИА Новости, 01.03.2024

Жителю Урала дали срок за передачу ВСУ данных о мобилизации в России

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима за передачу спецслужбам Украины сведений о частичной... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:38

2024-03-01T18:38

2024-03-01T18:38

специальная военная операция на украине

россия

челябинская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792410525_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_2dc47de75878f3a71856a7969792dce0.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 1 мар - РИА Новости. Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима за передачу спецслужбам Украины сведений о частичной мобилизации в РФ и пропаганду добровольной сдачи в плен ВСУ, сообщило в пятницу УФСБ России по региону. По данным УФСБ, житель Челябинской области оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности России - он передавал сведения о ходе частичной мобилизации, а также проводил по их заданию среди жителей региона, подлежащих мобилизации, пропаганду добровольной сдачи в плен. Также гражданин вел незаконную деятельность посредством размещения в социальной сети публичных призывов к совершению террористического акта. "Первого марта 2024 года указанный гражданин судебной инстанцией признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Ему также ограничили свободу на год и лишили права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов на 3 года, уточняет УФСБ. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), статьей 275 УК РФ (государственная измена), добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240227/dannye-1929674564.html

https://ria.ru/20240301/vsu-1930464380.html

россия

челябинская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, челябинская область, украина, вооруженные силы украины