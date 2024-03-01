https://ria.ru/20240301/srok-1930573205.html
Жителю Урала дали срок за передачу ВСУ данных о мобилизации в России
Жителю Урала дали срок за передачу ВСУ данных о мобилизации в России - РИА Новости, 01.03.2024
Жителю Урала дали срок за передачу ВСУ данных о мобилизации в России
Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима за передачу спецслужбам Украины сведений о частичной... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:38
2024-03-01T18:38
2024-03-01T18:38
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 мар - РИА Новости. Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима за передачу спецслужбам Украины сведений о частичной мобилизации в РФ и пропаганду добровольной сдачи в плен ВСУ, сообщило в пятницу УФСБ России по региону. По данным УФСБ, житель Челябинской области оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности России - он передавал сведения о ходе частичной мобилизации, а также проводил по их заданию среди жителей региона, подлежащих мобилизации, пропаганду добровольной сдачи в плен. Также гражданин вел незаконную деятельность посредством размещения в социальной сети публичных призывов к совершению террористического акта. "Первого марта 2024 года указанный гражданин судебной инстанцией признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Ему также ограничили свободу на год и лишили права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов на 3 года, уточняет УФСБ. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), статьей 275 УК РФ (государственная измена), добавляется в сообщении.
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россия, челябинская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Челябинская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Жителю Урала дали срок за передачу ВСУ данных о мобилизации в России
Жителю Урала дали 13 лет за передачу ВСУ данных о частичной мобилизации в России
ЧЕЛЯБИНСК, 1 мар - РИА Новости. Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима за передачу спецслужбам Украины сведений о частичной мобилизации в РФ и пропаганду добровольной сдачи в плен ВСУ, сообщило в пятницу УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, житель Челябинской области оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности России - он передавал сведения о ходе частичной мобилизации, а также проводил по их заданию среди жителей региона, подлежащих мобилизации, пропаганду добровольной сдачи в плен. Также гражданин вел незаконную деятельность посредством размещения в социальной сети публичных призывов к совершению террористического акта.
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"Первого марта 2024 года указанный гражданин судебной инстанцией признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ему также ограничили свободу на год и лишили права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов на 3 года, уточняет УФСБ.
Центральный окружной военный суд Екатеринбурга
признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), статьей 275 УК РФ (государственная измена), добавляется в сообщении.
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