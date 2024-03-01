https://ria.ru/20240301/spetsoperatsiya-1930572605.html

Спецоперация, 1 марта: немецкие военные обсуждали удар по Крымскому мосту

Спецоперация, 1 марта: немецкие военные обсуждали удар по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024

Спецоперация, 1 марта: немецкие военные обсуждали удар по Крымскому мосту

О раскрытии планов немецких военных, продвижении российских войск за неделю и позиции Франции по отправке войск на Украину — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:56

2024-03-01T18:56

2024-03-01T19:05

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

россия

украина

франция

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. О раскрытии планов немецких военных, продвижении российских войск за неделю и позиции Франции по отправке войск на Украину — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииРоссийские военные за неделю нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины, занимавшимся производством дронов, арсеналам и базам горючего, сообщило Минобороны. ВС России в течение недели продвинулись на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Удалось взять под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское. Потери ВСУ составили порядка 7,1 тысячи военнослужащих, 39 танков, в том числе американский Abrams. За неделю сбиты два украинских МиГ-29, один Су-25. C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих. ПВО перехватила три дрона над Нижегородской областьюРоссийские средства ПВО минувшей ночью перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью, сообщили в Минобороны. Над Белгородской областью за сутки уничтожили пять дронов. Россия готова передать Украине тела погибшихМосква готова передать Киеву тела погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, подтвердила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, в распоряжении есть все ДНК, необходимые для их идентификации. Омбудсмен также сообщила, что находится на связи с украинской стороной. ФСБ задержала в Крыму подозреваемых в подготовке терактовФСБ задержала в Крыму мужчину и женщину, подозреваемых в подготовке терактов на территории полуострова по заданию СБУ. По данным службы, россиянин 1984 года рождения планировал совершить теракт на одном из транспортных объектов республики, а гражданка России и Украины 1986 года рождения готовила в Севастополе покушение на военнослужащего Черноморского флота. Против задержанных возбудили уголовные дела по статьям "Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ" и "Террористический акт". Фигурантов дела арестовали. Они сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Франция не будет направлять войска на УкраинуФранцузы не будут умирать за Украину, заявил в пятницу глава МИД республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter. "Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно — помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент республики", — заявил Сежурне.Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок ВСУ ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударах по Крымскому мостуГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают атаку на Крымский мост. По ее словам, беседа состоялась 19 февраля. Позже она обнародовала расшифровку аудио. Тему обсуждали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля, чтобы координировать удары по российским объектам. Кроме того, Герхартц во время разговора допустил передачу Киеву ста ракет Taurus двумя партиями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что в разговоре об атаке по Крымскому мосту немецкие военные открыто признают, что "ведут войну". Она также заявила, что "современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха", в котором и были созданы силы люфтваффе. Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали с раздвоением личностиПопавший в плен украинский военный Василий Кулачук рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на диагноз о раздвоении личности и другие проблемы со здоровьем. "Мне дали повестку. Здоровье у меня — я не буду лгать, я проверялся в городе, в районном центре — у меня серьезные, так сказать, проблемы со здоровьем. Это было обезвоживание и воспаление позвоночник. <…> Был еще, не буду лгать, в психоневрологическом диспансере на лечении перед войной, где-то на протяжении семи дней приблизительно. <…> Мне поставили диагноз "раздвоение личности". И со всем этим я все равно ушел служить", — сказал пленный.По словам Кулачука, ему 51 год, он из Волынской области, был мобилизован 24 февраля 2023-го. Мужчина сдался в плен 26 января этого года в районе села Приютное в Запорожской области.

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https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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