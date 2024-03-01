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Спецоперация, 1 марта: немецкие военные обсуждали удар по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 01.03.2024 (обновлено: 19:05 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/spetsoperatsiya-1930572605.html
Спецоперация, 1 марта: немецкие военные обсуждали удар по Крымскому мосту
Спецоперация, 1 марта: немецкие военные обсуждали удар по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024
Спецоперация, 1 марта: немецкие военные обсуждали удар по Крымскому мосту
О раскрытии планов немецких военных, продвижении российских войск за неделю и позиции Франции по отправке войск на Украину — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:56
2024-03-01T19:05
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
россия
украина
франция
крушение ил-76 в белгородской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930566465_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_aa2878aa04b479e13d6654ccd3321c1d.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. О раскрытии планов немецких военных, продвижении российских войск за неделю и позиции Франции по отправке войск на Украину — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииРоссийские военные за неделю нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины, занимавшимся производством дронов, арсеналам и базам горючего, сообщило Минобороны. ВС России в течение недели продвинулись на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Удалось взять под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское. Потери ВСУ составили порядка 7,1 тысячи военнослужащих, 39 танков, в том числе американский Abrams. За неделю сбиты два украинских МиГ-29, один Су-25. C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих. ПВО перехватила три дрона над Нижегородской областьюРоссийские средства ПВО минувшей ночью перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью, сообщили в Минобороны. Над Белгородской областью за сутки уничтожили пять дронов. Россия готова передать Украине тела погибшихМосква готова передать Киеву тела погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, подтвердила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, в распоряжении есть все ДНК, необходимые для их идентификации. Омбудсмен также сообщила, что находится на связи с украинской стороной. ФСБ задержала в Крыму подозреваемых в подготовке терактовФСБ задержала в Крыму мужчину и женщину, подозреваемых в подготовке терактов на территории полуострова по заданию СБУ. По данным службы, россиянин 1984 года рождения планировал совершить теракт на одном из транспортных объектов республики, а гражданка России и Украины 1986 года рождения готовила в Севастополе покушение на военнослужащего Черноморского флота. Против задержанных возбудили уголовные дела по статьям "Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ" и "Террористический акт". Фигурантов дела арестовали. Они сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Франция не будет направлять войска на УкраинуФранцузы не будут умирать за Украину, заявил в пятницу глава МИД республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter. &quot;Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно — помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент республики&quot;, — заявил Сежурне.Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок ВСУ ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударах по Крымскому мостуГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают атаку на Крымский мост. По ее словам, беседа состоялась 19 февраля. Позже она обнародовала расшифровку аудио. Тему обсуждали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля, чтобы координировать удары по российским объектам. Кроме того, Герхартц во время разговора допустил передачу Киеву ста ракет Taurus двумя партиями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что в разговоре об атаке по Крымскому мосту немецкие военные открыто признают, что "ведут войну". Она также заявила, что "современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха", в котором и были созданы силы люфтваффе. Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали с раздвоением личностиПопавший в плен украинский военный Василий Кулачук рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на диагноз о раздвоении личности и другие проблемы со здоровьем. &quot;Мне дали повестку. Здоровье у меня — я не буду лгать, я проверялся в городе, в районном центре — у меня серьезные, так сказать, проблемы со здоровьем. Это было обезвоживание и воспаление позвоночник. &lt;…&gt; Был еще, не буду лгать, в психоневрологическом диспансере на лечении перед войной, где-то на протяжении семи дней приблизительно. &lt;…&gt; Мне поставили диагноз &quot;раздвоение личности&quot;. И со всем этим я все равно ушел служить&quot;, — сказал пленный.По словам Кулачука, ему 51 год, он из Волынской области, был мобилизован 24 февраля 2023-го. Мужчина сдался в плен 26 января этого года в районе села Приютное в Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, россия, украина, франция, крушение ил-76 в белгородской области, маргарита симоньян, татьяна москалькова, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Россия, Украина, Франция, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Маргарита Симоньян, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы РФ
Спецоперация, 1 марта: немецкие военные обсуждали удар по Крымскому мосту

Симоньян опубликовала запись обсуждения в бундесвере удара по Крымскому мосту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. О раскрытии планов немецких военных, продвижении российских войск за неделю и позиции Франции по отправке войск на Украину — в материале РИА Новости.

Ход спецоперации

Российские военные за неделю нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины, занимавшимся производством дронов, арсеналам и базам горючего, сообщило Минобороны.
ВС России в течение недели продвинулись на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Удалось взять под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.
Потери ВСУ составили порядка 7,1 тысячи военнослужащих, 39 танков, в том числе американский Abrams. За неделю сбиты два украинских МиГ-29, один Су-25. C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

ПВО перехватила три дрона над Нижегородской областью

Российские средства ПВО минувшей ночью перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью, сообщили в Минобороны. Над Белгородской областью за сутки уничтожили пять дронов.
Комплексная система защиты объектов от дронов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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26 февраля, 03:03

Россия готова передать Украине тела погибших

Москва готова передать Киеву тела погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, подтвердила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, в распоряжении есть все ДНК, необходимые для их идентификации. Омбудсмен также сообщила, что находится на связи с украинской стороной.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35

ФСБ задержала в Крыму подозреваемых в подготовке терактов

ФСБ задержала в Крыму мужчину и женщину, подозреваемых в подготовке терактов на территории полуострова по заданию СБУ.
По данным службы, россиянин 1984 года рождения планировал совершить теракт на одном из транспортных объектов республики, а гражданка России и Украины 1986 года рождения готовила в Севастополе покушение на военнослужащего Черноморского флота.
Против задержанных возбудили уголовные дела по статьям "Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ" и "Террористический акт". Фигурантов дела арестовали. Они сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
Задержание гражданина России, планировавшего совершить теракт на одном из объектов инфраструктуры Калуги - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
"Уязвимое место есть у всех". Как россиян заставляют совершать теракты
13 сентября 2023, 08:00

Франция не будет направлять войска на Украину

Французы не будут умирать за Украину, заявил в пятницу глава МИД республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter.
«

"Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно — помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент республики", — заявил Сежурне.

Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок ВСУ ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00

Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударах по Крымскому мосту

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают атаку на Крымский мост. По ее словам, беседа состоялась 19 февраля. Позже она обнародовала расшифровку аудио.
Тему обсуждали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля, чтобы координировать удары по российским объектам. Кроме того, Герхартц во время разговора допустил передачу Киеву ста ракет Taurus двумя партиями.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что в разговоре об атаке по Крымскому мосту немецкие военные открыто признают, что "ведут войну". Она также заявила, что "современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха", в котором и были созданы силы люфтваффе.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
Вчера, 15:17

Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали с раздвоением личности

Попавший в плен украинский военный Василий Кулачук рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на диагноз о раздвоении личности и другие проблемы со здоровьем.
«

"Мне дали повестку. Здоровье у меня — я не буду лгать, я проверялся в городе, в районном центре — у меня серьезные, так сказать, проблемы со здоровьем. Это было обезвоживание и воспаление позвоночник. <…> Был еще, не буду лгать, в психоневрологическом диспансере на лечении перед войной, где-то на протяжении семи дней приблизительно. <…> Мне поставили диагноз "раздвоение личности". И со всем этим я все равно ушел служить", — сказал пленный.

По словам Кулачука, ему 51 год, он из Волынской области, был мобилизован 24 февраля 2023-го. Мужчина сдался в плен 26 января этого года в районе села Приютное в Запорожской области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостРоссияУкраинаФранцияКрушение Ил-76 в Белгородской областиМаргарита СимоньянТатьяна МоскальковаВооруженные силы РФ
 
 
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