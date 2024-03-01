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Российские военные уничтожили пять украинских станций РЭБ
Российские военные уничтожили пять украинских станций РЭБ - РИА Новости, 01.03.2024
Российские военные уничтожили пять украинских станций РЭБ
Российские военные за неделю уничтожили пять украинских станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:54
2024-03-01T13:54
2024-03-01T13:54
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили пять украинских станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "За неделю уничтожены радиолокационная станция П-18, два радиолокатора и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, боевая машина зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, ЗРК С-300, Безопасность
Российские военные уничтожили пять украинских станций РЭБ
Минобороны: ВС России уничтожили пять украинских станций РЭБ "Буковель-AD"
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили пять украинских станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"За неделю уничтожены радиолокационная станция П-18, два радиолокатора и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, боевая машина зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сводке военного ведомства.
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