https://ria.ru/20240301/spetsoperatsiya-1930477436.html

Российские военные уничтожили пять украинских станций РЭБ

Российские военные уничтожили пять украинских станций РЭБ - РИА Новости, 01.03.2024

Российские военные уничтожили пять украинских станций РЭБ

Российские военные за неделю уничтожили пять украинских станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:54

2024-03-01T13:54

2024-03-01T13:54

специальная военная операция на украине

россия

зрк с-300

безопасность

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили пять украинских станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "За неделю уничтожены радиолокационная станция П-18, два радиолокатора и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, боевая машина зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240229/unichtozhenie-1930135859.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, зрк с-300, безопасность