https://ria.ru/20240301/sovbez-1930461067.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 01.03.2024

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу работает в Кремле, глава государства проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил во время общения с... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:58

2024-03-01T12:58

2024-03-01T13:01

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу работает в Кремле, глава государства проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня первый день весны, и в пятницу президент работает в Кремле, у него сегодня целый ряд обычных рутинных рабочих встреч. В середине дня мы ожидаем, что он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мы традиционно вас проинформируем о том, какие вопросы будут обсуждаться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240207/sovbez-1925938943.html

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф