https://ria.ru/20240301/sovbez-1930461067.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 01.03.2024
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу работает в Кремле, глава государства проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил во время общения с... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:58
2024-03-01T12:58
2024-03-01T13:01
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу работает в Кремле, глава государства проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня первый день весны, и в пятницу президент работает в Кремле, у него сегодня целый ряд обычных рутинных рабочих встреч. В середине дня мы ожидаем, что он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мы традиционно вас проинформируем о том, какие вопросы будут обсуждаться", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240207/sovbez-1925938943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу работает в Кремле, глава государства проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня первый день весны, и в пятницу президент работает в Кремле, у него сегодня целый ряд обычных рутинных рабочих встреч. В середине дня мы ожидаем, что он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мы традиционно вас проинформируем о том, какие вопросы будут обсуждаться", - сказал Песков.
Путин подписал указ о создании Ситуационного центра Совбеза