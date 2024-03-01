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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 01.03.2024
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12:58 01.03.2024 (обновлено: 13:01 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/sovbez-1930461067.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 01.03.2024
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу работает в Кремле, глава государства проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил во время общения с... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:58
2024-03-01T13:01
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу работает в Кремле, глава государства проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня первый день весны, и в пятницу президент работает в Кремле, у него сегодня целый ряд обычных рутинных рабочих встреч. В середине дня мы ожидаем, что он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мы традиционно вас проинформируем о том, какие вопросы будут обсуждаться", - сказал Песков.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу работает в Кремле, глава государства проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня первый день весны, и в пятницу президент работает в Кремле, у него сегодня целый ряд обычных рутинных рабочих встреч. В середине дня мы ожидаем, что он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мы традиционно вас проинформируем о том, какие вопросы будут обсуждаться", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
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