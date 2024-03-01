Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 01.03.2024 (обновлено: 18:28 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/soglashenie-1930560084.html
Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности, сообщили СМИ
Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.03.2024
Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности, сообщили СМИ
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу подписал в Харькове с властями Украины рассчитанное на десять лет соглашение по безопасности, которое включает... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:48
2024-03-01T18:28
в мире
нидерланды
украина
киев
россия
марк рютте
нато
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_6f336cd8bba95d9dd08e12eba059d8ca.jpg
ГААГА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу подписал в Харькове с властями Украины рассчитанное на десять лет соглашение по безопасности, которое включает в себя военную помощь Киеву, передает телеканал RTL Nieuws.Сообщается, что соглашение содержит положения об оказании военной помощи Киеву, укреплении оборонной промышленности и киберустойчивости на Украине."Соглашение также призвано улучшить сотрудничество между украинской армией и НАТО", - сообщает телеканал в пятницу по итогам визита Рютте в Харьков.Кроме того, Нидерланды и Украина договорились о дальнейшей совместной работе по вопросам правосудия и "установления справедливости", а также продолжать санкционное давление на Россию.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240229/zakharova-1930114464.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
нидерланды
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ba00460ff5a613c462745f7e1b86ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, украина, киев, россия, марк рютте, нато, сергей лавров
В мире, Нидерланды, Украина, Киев, Россия, Марк Рютте, НАТО, Сергей Лавров
Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности, сообщили СМИ

RTL Nieuws: Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности на 10 лет

© AP Photo / Phil NijhuisЗдание правительства в Гааге
Здание правительства в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу подписал в Харькове с властями Украины рассчитанное на десять лет соглашение по безопасности, которое включает в себя военную помощь Киеву, передает телеканал RTL Nieuws.
Сообщается, что соглашение содержит положения об оказании военной помощи Киеву, укреплении оборонной промышленности и киберустойчивости на Украине.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Соглашения Киева и стран Запада ничего не меняют, заявила Захарова
29 февраля, 06:07
«
"Соглашение также призвано улучшить сотрудничество между украинской армией и НАТО", - сообщает телеканал в пятницу по итогам визита Рютте в Харьков.
Кроме того, Нидерланды и Украина договорились о дальнейшей совместной работе по вопросам правосудия и "установления справедливости", а также продолжать санкционное давление на Россию.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
26 февраля, 08:00
 
В миреНидерландыУкраинаКиевРоссияМарк РюттеНАТОСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала