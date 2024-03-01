https://ria.ru/20240301/soglashenie-1930560084.html

Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности, сообщили СМИ

Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.03.2024

Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности, сообщили СМИ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу подписал в Харькове с властями Украины рассчитанное на десять лет соглашение по безопасности, которое включает... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:48

2024-03-01T17:48

2024-03-01T18:28

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ГААГА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу подписал в Харькове с властями Украины рассчитанное на десять лет соглашение по безопасности, которое включает в себя военную помощь Киеву, передает телеканал RTL Nieuws.Сообщается, что соглашение содержит положения об оказании военной помощи Киеву, укреплении оборонной промышленности и киберустойчивости на Украине."Соглашение также призвано улучшить сотрудничество между украинской армией и НАТО", - сообщает телеканал в пятницу по итогам визита Рютте в Харьков.Кроме того, Нидерланды и Украина договорились о дальнейшей совместной работе по вопросам правосудия и "установления справедливости", а также продолжать санкционное давление на Россию.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240229/zakharova-1930114464.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нидерланды, украина, киев, россия, марк рютте, нато, сергей лавров