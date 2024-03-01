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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:07 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/snaryady-1930592292.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 01.03.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами
Украинские войска в 19.35 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T20:07
2024-03-01T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
украина
джо байден
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)&quot;, - говорится в сообщении представительства во &quot;Вконтакте&quot;.Кроме того, с 17.40 до 19.15 ВСУ также подвергали обстрелу Петровский район Донецка, выпустив по городу семь снарядов из натовской артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240301/vsu-1930498387.html
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в мире, петровский район, донецк, украина, джо байден, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Украина, Джо Байден, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами

ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Петровскому району Донецка

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства во "Вконтакте".

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Кроме того, с 17.40 до 19.15 ВСУ также подвергали обстрелу Петровский район Донецка, выпустив по городу семь снарядов из натовской артиллерии.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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