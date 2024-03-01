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На Курилах нашли пропавшего смотрителя маяка
На Курилах нашли пропавшего смотрителя маяка - РИА Новости, 01.03.2024
На Курилах нашли пропавшего смотрителя маяка
Поиски пропавшего в пятницу смотрителя маяка на Курилах увенчались успехом, мужчина найден, сообщили журналистам в главном управлении МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T05:15
2024-03-01T05:15
2024-03-01T09:24
сахалинская область
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
парамушир
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Поиски пропавшего в пятницу смотрителя маяка на Курилах увенчались успехом, мужчина найден, сообщили журналистам в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.Ранее пресс-служба регионального главка сообщила, что на острове Шумшу пропал смотритель маяка. По предварительной информации, у него вышел из строя генератор, и он решил отправиться на маяк "Чибуйный" в 35 километрах, но на месте не появился. На его поиски отправились спасатели, сотрудник полиции и волонтер со снегоходом."Прибывшие на остров Шумшу спасатели нашли мужчину на маяке "Чибуйный" и эвакуировали на соседний остров Парамушир, где его доставят в центральную районную больницу Северо-Курильска", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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сахалинская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), парамушир
Сахалинская область, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Парамушир
На Курилах нашли пропавшего смотрителя маяка
Спасатели нашли пропавшего смотрителя маяка с курильского острова Шумшу