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На Курилах нашли пропавшего смотрителя маяка - РИА Новости, 01.03.2024
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05:15 01.03.2024 (обновлено: 09:24 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/smotritel_mayaka-1930385738.html
На Курилах нашли пропавшего смотрителя маяка
На Курилах нашли пропавшего смотрителя маяка - РИА Новости, 01.03.2024
На Курилах нашли пропавшего смотрителя маяка
Поиски пропавшего в пятницу смотрителя маяка на Курилах увенчались успехом, мужчина найден, сообщили журналистам в главном управлении МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T05:15
2024-03-01T09:24
сахалинская область
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
парамушир
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Поиски пропавшего в пятницу смотрителя маяка на Курилах увенчались успехом, мужчина найден, сообщили журналистам в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.Ранее пресс-служба регионального главка сообщила, что на острове Шумшу пропал смотритель маяка. По предварительной информации, у него вышел из строя генератор, и он решил отправиться на маяк "Чибуйный" в 35 километрах, но на месте не появился. На его поиски отправились спасатели, сотрудник полиции и волонтер со снегоходом."Прибывшие на остров Шумшу спасатели нашли мужчину на маяке "Чибуйный" и эвакуировали на соседний остров Парамушир, где его доставят в центральную районную больницу Северо-Курильска", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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сахалинская область
россия
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сахалинская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), парамушир
Сахалинская область, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Парамушир
На Курилах нашли пропавшего смотрителя маяка

Спасатели нашли пропавшего смотрителя маяка с курильского острова Шумшу

© Фото : МЧС России/TelegramСмотритель маяка, найденный сотрудниками МЧС на острове Шумшу. 1 марта 2024
Смотритель маяка, найденный сотрудниками МЧС на острове Шумшу. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Смотритель маяка, найденный сотрудниками МЧС на острове Шумшу. 1 марта 2024
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Поиски пропавшего в пятницу смотрителя маяка на Курилах увенчались успехом, мужчина найден, сообщили журналистам в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
Ранее пресс-служба регионального главка сообщила, что на острове Шумшу пропал смотритель маяка. По предварительной информации, у него вышел из строя генератор, и он решил отправиться на маяк "Чибуйный" в 35 километрах, но на месте не появился. На его поиски отправились спасатели, сотрудник полиции и волонтер со снегоходом.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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29 ноября 2023, 16:14
"Прибывшие на остров Шумшу спасатели нашли мужчину на маяке "Чибуйный" и эвакуировали на соседний остров Парамушир, где его доставят в центральную районную больницу Северо-Курильска", - рассказали в пресс-службе ведомства.
 
Сахалинская областьРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Парамушир
 
 
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