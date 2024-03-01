https://ria.ru/20240301/smertnost-1930421282.html

Младенческая смертность в России снизилась на 50 процентов за десять лет

Младенческая смертность в России снизилась на 50 процентов за десять лет - РИА Новости, 01.03.2024

Младенческая смертность в России снизилась на 50 процентов за десять лет

Младенческая смертность в России снизилась почти на 50% за последние 10 лет, при этом детская смертность снизилась даже более чем на половину, сообщила... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:16

2024-03-01T11:16

2024-03-01T11:16

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Младенческая смертность в России снизилась почти на 50% за последние 10 лет, при этом детская смертность снизилась даже более чем на половину, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова. "За последние 10 лет младенческая смертность снизилась практически на 50%, а детская смертность - более чем на 50%, и, конечно, мы прекрасно понимаем, что это интегральные показатели, которые отражают не просто работу системы здравоохранения, службы охраны здоровья матери и ребенка, но и уровень социально-экономического благополучия общества", - сказала Котова в ходе ХХV Конгресса педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии". Также она отметила, что в России за 2023 год было проведено более 1 миллиона 200 тысяч обследований новорожденных. "По итогу за 2023 год мы, уже можем подвести результаты. Скрининг оказался специфичным, и было проведено более 1 миллиона 200 тысяч исследований, охват составил 98%, и удалось выявить и подтвердить 633 заболевания, 355 наследственных болезней обмена веществ, 103 пациента со спинально мышечной атрофией и 175 пациентов с первичный иммунодефицитом", - рассказала замминистра. Также, по словам Котовой, в стране к 2025 году планируется построить порядка 30 детских больниц. "Запланировано широкомасштабное обновление детских больниц и их инфраструктуры, и всего до конца 2025 года в рамках национального проекта планируется построить 29 детских больниц. И только в 2023 году было открыто восемь таких объектов капитального строительства", - добавила Котова.

https://ria.ru/20231031/peptidy-1906208102.html

https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925107942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)