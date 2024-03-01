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Младенческая смертность в России снизилась на 50 процентов за десять лет - РИА Новости, 01.03.2024
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11:16 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/smertnost-1930421282.html
Младенческая смертность в России снизилась на 50 процентов за десять лет
Младенческая смертность в России снизилась на 50 процентов за десять лет - РИА Новости, 01.03.2024
Младенческая смертность в России снизилась на 50 процентов за десять лет
Младенческая смертность в России снизилась почти на 50% за последние 10 лет, при этом детская смертность снизилась даже более чем на половину, сообщила... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:16
2024-03-01T11:16
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Младенческая смертность в России снизилась почти на 50% за последние 10 лет, при этом детская смертность снизилась даже более чем на половину, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова. "За последние 10 лет младенческая смертность снизилась практически на 50%, а детская смертность - более чем на 50%, и, конечно, мы прекрасно понимаем, что это интегральные показатели, которые отражают не просто работу системы здравоохранения, службы охраны здоровья матери и ребенка, но и уровень социально-экономического благополучия общества", - сказала Котова в ходе ХХV Конгресса педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии". Также она отметила, что в России за 2023 год было проведено более 1 миллиона 200 тысяч обследований новорожденных. "По итогу за 2023 год мы, уже можем подвести результаты. Скрининг оказался специфичным, и было проведено более 1 миллиона 200 тысяч исследований, охват составил 98%, и удалось выявить и подтвердить 633 заболевания, 355 наследственных болезней обмена веществ, 103 пациента со спинально мышечной атрофией и 175 пациентов с первичный иммунодефицитом", - рассказала замминистра. Также, по словам Котовой, в стране к 2025 году планируется построить порядка 30 детских больниц. "Запланировано широкомасштабное обновление детских больниц и их инфраструктуры, и всего до конца 2025 года в рамках национального проекта планируется построить 29 детских больниц. И только в 2023 году было открыто восемь таких объектов капитального строительства", - добавила Котова.
https://ria.ru/20231031/peptidy-1906208102.html
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Младенческая смертность в России снизилась на 50 процентов за десять лет

Минздрав: младенческая смертность снизилась на 50 процентов за десять лет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМладенцы
Младенцы - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Младенцы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Младенческая смертность в России снизилась почти на 50% за последние 10 лет, при этом детская смертность снизилась даже более чем на половину, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.
"За последние 10 лет младенческая смертность снизилась практически на 50%, а детская смертность - более чем на 50%, и, конечно, мы прекрасно понимаем, что это интегральные показатели, которые отражают не просто работу системы здравоохранения, службы охраны здоровья матери и ребенка, но и уровень социально-экономического благополучия общества", - сказала Котова в ходе ХХV Конгресса педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".
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Также она отметила, что в России за 2023 год было проведено более 1 миллиона 200 тысяч обследований новорожденных.
"По итогу за 2023 год мы, уже можем подвести результаты. Скрининг оказался специфичным, и было проведено более 1 миллиона 200 тысяч исследований, охват составил 98%, и удалось выявить и подтвердить 633 заболевания, 355 наследственных болезней обмена веществ, 103 пациента со спинально мышечной атрофией и 175 пациентов с первичный иммунодефицитом", - рассказала замминистра.
Также, по словам Котовой, в стране к 2025 году планируется построить порядка 30 детских больниц.
"Запланировано широкомасштабное обновление детских больниц и их инфраструктуры, и всего до конца 2025 года в рамках национального проекта планируется построить 29 детских больниц. И только в 2023 году было открыто восемь таких объектов капитального строительства", - добавила Котова.
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