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СКЖД планирует 1 марта перевезти более трех тысяч участников ВФМ

СКЖД планирует 1 марта перевезти более трех тысяч участников ВФМ - РИА Новости, 01.03.2024

СКЖД планирует 1 марта перевезти более трех тысяч участников ВФМ

Северо-Кавказская железная дорога планирует встретить в пятницу самый массовый заезд участников Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:52

2024-03-01T15:52

2024-03-01T15:52

адлер

владимир путин

северо-кавказская железная дорога

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

ржд

россия

сочи

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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Северо-Кавказская железная дорога планирует встретить в пятницу самый массовый заезд участников Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Отмечается, что уже несколько дней на вокзальные комплексы Адлер, Сочи и Олимпийский парк прибывают российские и иностранные делегаты. При этом самый массовый заезд участников по традиции приходится на первый день мероприятия. "Сегодня планируем встретить более трех тысяч пассажиров, которые направляются на Всемирный фестиваль молодежи", - сообщила СКЖД в своем Telegram-канале.Компания добавляет, что корпоративные волонтёры РЖД и представители других волонтёрских организаций обеспечивают на вокзалах прибывающим самый тёплый приём и сопровождают их, оказывают информационную поддержку и создают атмосферу праздника. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

адлер

россия

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

адлер, владимир путин, северо-кавказская железная дорога, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, ржд, россия, сочи