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"Громкий провал": СМИ рассказали о сигнале Макрона Путину - РИА Новости, 01.03.2024
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11:40 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/signal-1930429886.html
"Громкий провал": СМИ рассказали о сигнале Макрона Путину
"Громкий провал": СМИ рассказали о сигнале Макрона Путину - РИА Новости, 01.03.2024
"Громкий провал": СМИ рассказали о сигнале Макрона Путину
Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не испугали Россию, наоборот, реакция западных лидеров на это заявление... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:40
2024-03-01T11:40
в мире
украина
россия
эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не испугали Россию, наоборот, реакция западных лидеров на это заявление продемонстрировала неготовность Европы к военному конфликту, сообщает BFM TV."Целью было послать сильный сигнал Владимиру Путину и показать ему, что европейцы едины и полны решимости не позволить ему выиграть в конфликте на Украине. &lt;…&gt; И в конечном итоге было отправлено прямо противоположное послание", — отметили в публикации.Несогласие некоторых западных лидеров со словами Макрона в итоге показало раскол среди союзников Украины и ознаменовало фиаско французского президента, подчеркнул автор статьи."Этот саммит (на котором Макрон заявил об отправке войск на Украину. — Прим. ред.) так и останется громким провалом", — резюмировали в материале.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского президента конференция по поддержке Киева с участием лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил РИА Новости, что отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
https://ria.ru/20240301/berbok-1930406254.html
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в мире, украина, россия, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
"Громкий провал": СМИ рассказали о сигнале Макрона Путину

BFM TV: заявление Макрона об отправке войск на Украину не испугало Россию

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не испугали Россию, наоборот, реакция западных лидеров на это заявление продемонстрировала неготовность Европы к военному конфликту, сообщает BFM TV.
"Целью было послать сильный сигнал Владимиру Путину и показать ему, что европейцы едины и полны решимости не позволить ему выиграть в конфликте на Украине. <…> И в конечном итоге было отправлено прямо противоположное послание", — отметили в публикации.
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Несогласие некоторых западных лидеров со словами Макрона в итоге показало раскол среди союзников Украины и ознаменовало фиаско французского президента, подчеркнул автор статьи.
"Этот саммит (на котором Макрон заявил об отправке войск на Украину. — Прим. ред.) так и останется громким провалом", — резюмировали в материале.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского президента конференция по поддержке Киева с участием лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил РИА Новости, что отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
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