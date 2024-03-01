https://ria.ru/20240301/shtraf-1930392213.html

УФАС оштрафовало участников медицинского картеля во Владивостоке

УФАС оштрафовало участников медицинского картеля во Владивостоке - РИА Новости, 01.03.2024

УФАС оштрафовало участников медицинского картеля во Владивостоке

Четыре компании во Владивостоке оштрафованы в общей сумме почти на 660 тысяч рублей за антимонопольный сговор при поставке лекарств и оборудования в местную... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T07:45

2024-03-01T07:45

2024-03-01T07:46

владивосток

уфас

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Четыре компании во Владивостоке оштрафованы в общей сумме почти на 660 тысяч рублей за антимонопольный сговор при поставке лекарств и оборудования в местную больницу, сообщает Приморское УФАС. "За заключение и реализацию картельного сговора на организации наложены штрафы в суммарном размере 656 603 рубля", - говорится в сообщении. По данным управления, ООО "Симран", ООО "Поли-трейд", ООО "Агат Плюс" и ООО "Хардей" нарушили антимонопольное законодательство: они заключили и реализовали антиконкурентное соглашение при поставке лекарств, медицинского оборудования, расходного материла и уборочного инвентаря для нужд Владивостокской клинической больницы №4. "Организации подавали заявки на участие в закупочных процедурах и в случае отсутствия иных конкурентов отказывались от дальнейшей борьбы. Такое поведение обеспечило заключение контракта по максимально высокой цене в условиях отсутствия конкурентного ценового предложения", - добавляет УФАС.

https://ria.ru/20240126/putin-1923749827.html

владивосток

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владивосток, уфас