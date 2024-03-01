https://ria.ru/20240301/shkoly-1930463836.html

Школы Тюменской области к 1 сентября перейдут на платформу МЭШ

Школы Тюменской области к 1 сентября перейдут на платформу МЭШ - РИА Новости, 01.03.2024

Школы Тюменской области к 1 сентября перейдут на платформу МЭШ

Школы Тюменской области к 1 сентября внедрят сервисы Федеральной государственной информационной системы "Моя школа", технологической основой для которых служит... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:08

2024-03-01T13:08

2024-03-01T13:08

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 1 мар – РИА Новости. Школы Тюменской области к 1 сентября внедрят сервисы Федеральной государственной информационной системы "Моя школа", технологической основой для которых служит "Московская электронная школа" (МЭШ), соглашение об этом подписали глава региона Александр Моор и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба губернатора. В МЭШ входят такие сервисы, как электронный дневник, электронный журнал, библиотека, портфолио учителя и учащегося. С помощью этой системы можно контролировать пропуск в школы, оплачивать питание в столовых, бесплатно посещать музеи. "Программное обеспечение – передовое и удобное. Наши школьники и педагоги получат доступ к новому уровню современных и качественных цифровых учебных материалов. Переходя на решения и сервисы МЭШ, мы встраиваемся в единое образовательное пространство страны, получаем эффективный инструмент управления системой образования и удобного взаимодействия с родителями. Планируем перейти на эту платформу с нового учебного года", – прокомментировал Александр Моор. Во время церемонии подписания документов Собянин пояснил, что работа над созданием единой системы Российской электронной школы на базе Московской электронной школы ведется в рамках соглашения с министерством просвещения РФ, Москва помогает регионам "внедрить все лучшие наработки в области электронного образования". Моор отметил, что в регионе много лет развивалась электронная школа Тюменской области, но цифровые, электронные услуги не стоят на месте – возникла необходимость сделать новый качественный шаг вперед и взять лучшее, что есть в стране, – это "Московская электронная школа", в которой "совершенно новые технологические возможности, современный верифицированный контент, новый спектр услуг для школьников, родителей, педагогов". Систему планируется запустить к 1 сентября. По данным пресс-службы губернатора, сервисы МЭШ предстоит внедрить в 186 тюменских школах. Пользоваться ими будут 12,7 тысячи учителей и 250 тысяч учащихся.

https://ria.ru/20240228/detsady-1930031821.html

https://ria.ru/20240228/reyting-1929914761.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюменская область, александр моор