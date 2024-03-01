https://ria.ru/20240301/sevastopol-1930561178.html

Центр Севастополя остался без света

Центр Севастополя остался без света - РИА Новости, 01.03.2024

Центр Севастополя остался без света

Центральная часть Севастополя осталась без света, идут ремонтные работы, сообщил вице-губернатор Евгений Горлов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:23

2024-03-01T18:23

2024-03-01T18:24

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Центральная часть Севастополя осталась без света, идут ремонтные работы, сообщил вице-губернатор Евгений Горлов в своем Telegram-канале. "По отключению света в центре города: аварийная бригада выехала. Время на устранение технологического нарушения от 15 минут до 2 часов" , - написал Горлов.Он добавил, что параллельно происходит переподключение потребителей.

https://ria.ru/20240301/sevastopol-1930525414.html

севастополь

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

севастополь, россия