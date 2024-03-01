https://ria.ru/20240301/sevastopol-1930561178.html
Центр Севастополя остался без света
Центр Севастополя остался без света - РИА Новости, 01.03.2024
Центр Севастополя остался без света
Центральная часть Севастополя осталась без света, идут ремонтные работы, сообщил вице-губернатор Евгений Горлов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:23
2024-03-01T18:23
2024-03-01T18:24
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Центральная часть Севастополя осталась без света, идут ремонтные работы, сообщил вице-губернатор Евгений Горлов в своем Telegram-канале. "По отключению света в центре города: аварийная бригада выехала. Время на устранение технологического нарушения от 15 минут до 2 часов" , - написал Горлов.Он добавил, что параллельно происходит переподключение потребителей.
https://ria.ru/20240301/sevastopol-1930525414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия
Центр Севастополя остался без света
Горлов сообщил, что центр Севастополя остался без света, идут ремонтные работы