https://ria.ru/20240301/sevastopol-1930534753.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.03.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около одного часа. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:34

2024-03-01T16:34

2024-03-01T16:37

севастополь

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около одного часа.Воздушная тревога в городе была объявлена в пятницу в 15.34 по мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240301/proryv-1930505512.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, безопасность