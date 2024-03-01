https://ria.ru/20240301/sevastopol-1930534753.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.03.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около одного часа. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:34
2024-03-01T16:34
2024-03-01T16:37
севастополь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около одного часа.Воздушная тревога в городе была объявлена в пятницу в 15.34 по мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240301/proryv-1930505512.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ef46e41e4bd4c844578c8802baafba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность
Севастополь, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе