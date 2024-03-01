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В Севастополе не зафиксировали повреждений инфраструктуры из-за атаки - РИА Новости, 01.03.2024
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16:07 01.03.2024 (обновлено: 16:11 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/sevastopol-1930525414.html
В Севастополе не зафиксировали повреждений инфраструктуры из-за атаки
В Севастополе не зафиксировали повреждений инфраструктуры из-за атаки - РИА Новости, 01.03.2024
В Севастополе не зафиксировали повреждений инфраструктуры из-за атаки
Повреждений инфрастуктуры в Севастополе в результате атаки на город нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:07
2024-03-01T16:11
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Повреждений инфрастуктуры в Севастополе в результате атаки на город нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил о воздушной тревоге в Севастополе, он отметил, что работает ПВО."Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе", - написал Развожаев.Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт является табельным средством маскировки, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе не зафиксировали повреждений инфраструктуры из-за атаки

Развожаев: повреждений инфраструктуры в Севастополе из-за атаки не зафиксировали

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Повреждений инфрастуктуры в Севастополе в результате атаки на город нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил о воздушной тревоге в Севастополе, он отметил, что работает ПВО.
«
"Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе", - написал Развожаев.
Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт является табельным средством маскировки, уточнил губернатор.
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СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
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