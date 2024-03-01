https://ria.ru/20240301/sevastopol-1930525414.html

В Севастополе не зафиксировали повреждений инфраструктуры из-за атаки

В Севастополе не зафиксировали повреждений инфраструктуры из-за атаки - РИА Новости, 01.03.2024

В Севастополе не зафиксировали повреждений инфраструктуры из-за атаки

Повреждений инфрастуктуры в Севастополе в результате атаки на город нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:07

2024-03-01T16:07

2024-03-01T16:11

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Повреждений инфрастуктуры в Севастополе в результате атаки на город нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил о воздушной тревоге в Севастополе, он отметил, что работает ПВО."Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе", - написал Развожаев.Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт является табельным средством маскировки, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, михаил развожаев, происшествия