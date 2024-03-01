https://ria.ru/20240301/sevastopol-1930525414.html
В Севастополе не зафиксировали повреждений инфраструктуры из-за атаки
В Севастополе не зафиксировали повреждений инфраструктуры из-за атаки - РИА Новости, 01.03.2024
В Севастополе не зафиксировали повреждений инфраструктуры из-за атаки
Повреждений инфрастуктуры в Севастополе в результате атаки на город нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:07
2024-03-01T16:07
2024-03-01T16:11
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Повреждений инфрастуктуры в Севастополе в результате атаки на город нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил о воздушной тревоге в Севастополе, он отметил, что работает ПВО."Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе", - написал Развожаев.Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт является табельным средством маскировки, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе не зафиксировали повреждений инфраструктуры из-за атаки
Развожаев: повреждений инфраструктуры в Севастополе из-за атаки не зафиксировали