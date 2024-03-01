https://ria.ru/20240301/servis-1930537665.html
Цифровая платформа МСП.РФ представит новый сервис франшиз для бизнеса
Цифровая платформа МСП.РФ представит новый сервис франшиз для бизнеса - РИА Новости, 01.03.2024
Цифровая платформа МСП.РФ представит новый сервис франшиз для бизнеса
Цифровая платформа МСП.РФ представит новый бесплатный сервис по подбору и покупке проверенных франшиз, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:42
2024-03-01T16:42
2024-03-01T18:15
россия
андрей белоусов
александр исаевич
твой бизнес
твой бизнес – новости
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Цифровая платформа МСП.РФ представит новый бесплатный сервис по подбору и покупке проверенных франшиз, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была запущена в феврале 2022 года. Она создавалась и развивается совместно Минэкономразвития и КМСП. На ней в режиме 24/7 предпринимателям из всех регионов доступно более 30 сервисов, включая меры поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровне.Функционирование платформы осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20240229/rost-1930331213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов, александр исаевич, твой бизнес – новости, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Андрей Белоусов, Александр Исаевич, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)