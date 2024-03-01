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Власти оценили состояние пострадавших при пожаре в Серпухове - РИА Новости, 01.03.2024
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16:46 01.03.2024 (обновлено: 16:57 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/serpukhov-1930539164.html
Власти оценили состояние пострадавших при пожаре в Серпухове
Власти оценили состояние пострадавших при пожаре в Серпухове - РИА Новости, 01.03.2024
Власти оценили состояние пострадавших при пожаре в Серпухове
Состояние госпитализированных в результате пожара в подмосковном Серпухове оценивается как средней тяжести, всего в больницу были доставлены три человека,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:46
2024-03-01T16:57
происшествия
серпухов
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Состояние госпитализированных в результате пожара в подмосковном Серпухове оценивается как средней тяжести, всего в больницу были доставлены три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.Ранее в Telegram-канале МЧС России сообщалось, что в Серпухове загорелись четыре квартиры на четвертом этаже, огонь охватил 155 квадратных метров, были эвакуированы семь человек, из них двое дети. Открытое горение уже ликвидировано."В результате пожара в Серпухове три человека были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - отметили в пресс-службе.Как дополнили в ведомстве, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
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серпухов
московская область (подмосковье)
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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Серпухов, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти оценили состояние пострадавших при пожаре в Серпухове

Минздрав: состояние пострадавших при пожаре оценивается как средней тяжести

© РИА Новости / Виталий АньковМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Состояние госпитализированных в результате пожара в подмосковном Серпухове оценивается как средней тяжести, всего в больницу были доставлены три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Ранее в Telegram-канале МЧС России сообщалось, что в Серпухове загорелись четыре квартиры на четвертом этаже, огонь охватил 155 квадратных метров, были эвакуированы семь человек, из них двое дети. Открытое горение уже ликвидировано.
«
"В результате пожара в Серпухове три человека были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - отметили в пресс-службе.
Как дополнили в ведомстве, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
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ПроисшествияСерпуховМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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