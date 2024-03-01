https://ria.ru/20240301/serpukhov-1930518479.html

После взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек

После взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек - РИА Новости, 01.03.2024

После взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек

Шесть человек попали в больницу из-за пожара в жилом доме в Серпухове, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:49

2024-03-01T15:49

2024-03-01T17:25

происшествия

серпухов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Шесть человек попали в больницу из-за пожара в жилом доме в Серпухове, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета."Предварительной причиной произошедшего явился хлопок бытового газа в одной из квартир дома", — подчеркнули в ведомстве. Уточняется, что среди госпитализированных есть дети. Следователи завели уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что в жилом доме в Серпухове загорелись четыре квартиры на четвертом этаже. Огонь охватил 155 квадратных метров, спасатели эвакуировали семь человек, из них двое детей. Открытое горение удалось ликвидировать. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240206/pekarnya-1925619079.html

https://ria.ru/20240119/vzryv-1922447323.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, серпухов, московская область (подмосковье)