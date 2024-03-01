https://ria.ru/20240301/serpukhov-1930518479.html
После взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек
После взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек - РИА Новости, 01.03.2024
После взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек
Шесть человек попали в больницу из-за пожара в жилом доме в Серпухове, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:49
2024-03-01T15:49
2024-03-01T17:25
происшествия
серпухов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Шесть человек попали в больницу из-за пожара в жилом доме в Серпухове, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Следственного комитета."Предварительной причиной произошедшего явился хлопок бытового газа в одной из квартир дома", — подчеркнули в ведомстве. Уточняется, что среди госпитализированных есть дети. Следователи завели уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что в жилом доме в Серпухове загорелись четыре квартиры на четвертом этаже. Огонь охватил 155 квадратных метров, спасатели эвакуировали семь человек, из них двое детей. Открытое горение удалось ликвидировать. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240206/pekarnya-1925619079.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, серпухов, московская область (подмосковье)
Происшествия, Серпухов, Московская область (Подмосковье)
После взрыва газа в доме в Серпухове госпитализировали шесть человек
После взрыва газа в многоквартирном доме в Серпухове госпитализировали 6 человек
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Шесть человек попали в больницу из-за пожара в жилом доме в Серпухове, сообщается в Telegram-канале
подмосковного главка Следственного комитета.
«
"Предварительной причиной произошедшего явился хлопок бытового газа в одной из квартир дома", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что среди госпитализированных есть дети. Следователи завели уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что в жилом доме в Серпухове загорелись четыре квартиры на четвертом этаже. Огонь охватил 155 квадратных метров, спасатели эвакуировали семь человек, из них двое детей. Открытое горение удалось ликвидировать.
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В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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