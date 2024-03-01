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Высший суд РПЦ отозвал дело в отношении бывшего экзарха Африки - РИА Новости, 01.03.2024
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Религия
 
18:39 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/rpts-1930573368.html
Высший суд РПЦ отозвал дело в отношении бывшего экзарха Африки
Высший суд РПЦ отозвал дело в отношении бывшего экзарха Африки - РИА Новости, 01.03.2024
Высший суд РПЦ отозвал дело в отношении бывшего экзарха Африки
Бывший экзарх Африки митрополит Леонид (Горбачев) сообщил об отзыве дела в отношении него в церковном суде, местом его пребывания на покое назначен Краснодар. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:39
2024-03-01T18:39
религия
африка
краснодар
георгий победоносец
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший экзарх Африки митрополит Леонид (Горбачев) сообщил об отзыве дела в отношении него в церковном суде, местом его пребывания на покое назначен Краснодар."Дело, инициированное против меня в Высшем общецерковном суде, отозвано. Местом пребывания на покое определен г. Краснодар. Местом служения будет храм святого Георгия Победоносца (ул.Северная/Седина)", – написал он в своем Telegram-канале.Ранее митрополит сообщал, что вызван в Общецерковный суд из-за нарушений при передаче дел в московском храме Всех святых на Кулишках, в котором был настоятелем, и подчеркивал, что не получил "ничего, что позволило бы ознакомиться с материалами и подготовиться" к суду.Синод Русской православной церкви (РПЦ) в 2021 году принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки, патриаршим экзархом был назначен митрополит Клинский Леонид – преосвященный Ереванский и Армянский. В сентябре 2023 года патриарх Кирилл освободил митрополита Леонида от должности настоятеля храма Всех святых на Кулишках. В октябре 2023 года Синод РПЦ освободил митрополита Леонида от должности патриаршего экзарха Африки "с благодарностью за понесенные труды и с сохранением временного управления Ереванско-Армянской епархией". Также в октябре патриарх Кирилл удостоил митрополита Леонида церковного ордена и отметил его успехи в развитии церковной жизни в Африке.В декабре 2023 года синод РПЦ освободил митрополита Леонида от руководства Ереванско-Армянской епархией и отправил его на покой.
https://ria.ru/20240301/patriarkh-1930512938.html
https://ria.ru/20240301/rpts-1930458181.html
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африка, краснодар, георгий победоносец, русская православная церковь, религия
Религия, Африка, Краснодар, Георгий Победоносец, Русская православная церковь, Религия
Высший суд РПЦ отозвал дело в отношении бывшего экзарха Африки

Бывший экзарх Африки сообщил об отзыве дела в отношении него в церковном суде

© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПатриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Патриарший экзархат Африки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший экзарх Африки митрополит Леонид (Горбачев) сообщил об отзыве дела в отношении него в церковном суде, местом его пребывания на покое назначен Краснодар.
"Дело, инициированное против меня в Высшем общецерковном суде, отозвано. Местом пребывания на покое определен г. Краснодар. Местом служения будет храм святого Георгия Победоносца (ул.Северная/Седина)", – написал он в своем Telegram-канале.
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Ранее митрополит сообщал, что вызван в Общецерковный суд из-за нарушений при передаче дел в московском храме Всех святых на Кулишках, в котором был настоятелем, и подчеркивал, что не получил "ничего, что позволило бы ознакомиться с материалами и подготовиться" к суду.
Синод Русской православной церкви (РПЦ) в 2021 году принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки, патриаршим экзархом был назначен митрополит Клинский Леонид – преосвященный Ереванский и Армянский. В сентябре 2023 года патриарх Кирилл освободил митрополита Леонида от должности настоятеля храма Всех святых на Кулишках. В октябре 2023 года Синод РПЦ освободил митрополита Леонида от должности патриаршего экзарха Африки "с благодарностью за понесенные труды и с сохранением временного управления Ереванско-Армянской епархией". Также в октябре патриарх Кирилл удостоил митрополита Леонида церковного ордена и отметил его успехи в развитии церковной жизни в Африке.
В декабре 2023 года синод РПЦ освободил митрополита Леонида от руководства Ереванско-Армянской епархией и отправил его на покой.
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