https://ria.ru/20240301/rpts-1930573368.html

Высший суд РПЦ отозвал дело в отношении бывшего экзарха Африки

Высший суд РПЦ отозвал дело в отношении бывшего экзарха Африки - РИА Новости, 01.03.2024

Высший суд РПЦ отозвал дело в отношении бывшего экзарха Африки

Бывший экзарх Африки митрополит Леонид (Горбачев) сообщил об отзыве дела в отношении него в церковном суде, местом его пребывания на покое назначен Краснодар. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:39

2024-03-01T18:39

2024-03-01T18:39

религия

африка

краснодар

георгий победоносец

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший экзарх Африки митрополит Леонид (Горбачев) сообщил об отзыве дела в отношении него в церковном суде, местом его пребывания на покое назначен Краснодар."Дело, инициированное против меня в Высшем общецерковном суде, отозвано. Местом пребывания на покое определен г. Краснодар. Местом служения будет храм святого Георгия Победоносца (ул.Северная/Седина)", – написал он в своем Telegram-канале.Ранее митрополит сообщал, что вызван в Общецерковный суд из-за нарушений при передаче дел в московском храме Всех святых на Кулишках, в котором был настоятелем, и подчеркивал, что не получил "ничего, что позволило бы ознакомиться с материалами и подготовиться" к суду.Синод Русской православной церкви (РПЦ) в 2021 году принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки, патриаршим экзархом был назначен митрополит Клинский Леонид – преосвященный Ереванский и Армянский. В сентябре 2023 года патриарх Кирилл освободил митрополита Леонида от должности настоятеля храма Всех святых на Кулишках. В октябре 2023 года Синод РПЦ освободил митрополита Леонида от должности патриаршего экзарха Африки "с благодарностью за понесенные труды и с сохранением временного управления Ереванско-Армянской епархией". Также в октябре патриарх Кирилл удостоил митрополита Леонида церковного ордена и отметил его успехи в развитии церковной жизни в Африке.В декабре 2023 года синод РПЦ освободил митрополита Леонида от руководства Ереванско-Армянской епархией и отправил его на покой.

https://ria.ru/20240301/patriarkh-1930512938.html

https://ria.ru/20240301/rpts-1930458181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

африка, краснодар, георгий победоносец, русская православная церковь, религия