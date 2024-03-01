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В РПЦ оценили позицию Ватикана по "украинскому вопросу" - РИА Новости, 01.03.2024
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Религия
 
13:47 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/rpts-1930458181.html
В РПЦ оценили позицию Ватикана по "украинскому вопросу"
В РПЦ оценили позицию Ватикана по "украинскому вопросу" - РИА Новости, 01.03.2024
В РПЦ оценили позицию Ватикана по "украинскому вопросу"
В Ватикане, судя по комментарию госсекретаря, кардинала Пьетро Паролина о возможности ввода западных войск на Украину, способны помнить уроки истории, в отличие РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:47
2024-03-01T13:47
религия
украина
россия
ватикан
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. В Ватикане, судя по комментарию госсекретаря, кардинала Пьетро Паролина о возможности ввода западных войск на Украину, способны помнить уроки истории, в отличие от "некоторых не очень хорошо образованных" политиков, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.Паролин ответил на вопросы журналистов после награждения победителей конкурса "Экономика и общество", организованного фондом Centesimus Annus – Pro Pontifice. Комментируя высказывания о планах ввести западные войска на Украину, он назвал их "пугающими", поскольку в этом случае произошла бы "эскалация, которой мы всегда старались избежать, с самого начала". Его слова приводит портал Vatican News."Могу выразить согласие с оценкой, которую высказал недавно посол России в Ватикане господин Солтановский: "Святой престол… занимает нейтральную и взвешенную позицию по украинскому вопросу". От себя добавлю, что в Ватикане преимущественно трудятся люди, способные помнить уроки истории. В отличие от некоторых не очень хорошо образованных политических деятелей", – сказал Балашов РИА Новости.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240228/rpts-1929899385.html
https://ria.ru/20240301/poslanie-1930446664.html
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украина, россия, ватикан, пьетро паролин, николай балашов, эммануэль макрон, нато, религия
Религия, Украина, Россия, Ватикан, Пьетро Паролин, Николай Балашов, Эммануэль Макрон, НАТО, Религия
В РПЦ оценили позицию Ватикана по "украинскому вопросу"

Советник патриарха: в Ватикане способны помнить уроки истории

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. В Ватикане, судя по комментарию госсекретаря, кардинала Пьетро Паролина о возможности ввода западных войск на Украину, способны помнить уроки истории, в отличие от "некоторых не очень хорошо образованных" политиков, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Паролин ответил на вопросы журналистов после награждения победителей конкурса "Экономика и общество", организованного фондом Centesimus Annus – Pro Pontifice. Комментируя высказывания о планах ввести западные войска на Украину, он назвал их "пугающими", поскольку в этом случае произошла бы "эскалация, которой мы всегда старались избежать, с самого начала". Его слова приводит портал Vatican News.
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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"Могу выразить согласие с оценкой, которую высказал недавно посол России в Ватикане господин Солтановский: "Святой престол… занимает нейтральную и взвешенную позицию по украинскому вопросу". От себя добавлю, что в Ватикане преимущественно трудятся люди, способные помнить уроки истории. В отличие от некоторых не очень хорошо образованных политических деятелей", – сказал Балашов РИА Новости.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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РелигияУкраинаРоссияВатиканПьетро ПаролинНиколай БалашовЭммануэль МакронНАТОРелигия
 
 
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