https://ria.ru/20240301/rpts-1930458181.html

В РПЦ оценили позицию Ватикана по "украинскому вопросу"

В РПЦ оценили позицию Ватикана по "украинскому вопросу" - РИА Новости, 01.03.2024

В РПЦ оценили позицию Ватикана по "украинскому вопросу"

В Ватикане, судя по комментарию госсекретаря, кардинала Пьетро Паролина о возможности ввода западных войск на Украину, способны помнить уроки истории, в отличие РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:47

2024-03-01T13:47

2024-03-01T13:47

религия

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ватикан

пьетро паролин

николай балашов

эммануэль макрон

нато

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. В Ватикане, судя по комментарию госсекретаря, кардинала Пьетро Паролина о возможности ввода западных войск на Украину, способны помнить уроки истории, в отличие от "некоторых не очень хорошо образованных" политиков, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.Паролин ответил на вопросы журналистов после награждения победителей конкурса "Экономика и общество", организованного фондом Centesimus Annus – Pro Pontifice. Комментируя высказывания о планах ввести западные войска на Украину, он назвал их "пугающими", поскольку в этом случае произошла бы "эскалация, которой мы всегда старались избежать, с самого начала". Его слова приводит портал Vatican News."Могу выразить согласие с оценкой, которую высказал недавно посол России в Ватикане господин Солтановский: "Святой престол… занимает нейтральную и взвешенную позицию по украинскому вопросу". От себя добавлю, что в Ватикане преимущественно трудятся люди, способные помнить уроки истории. В отличие от некоторых не очень хорошо образованных политических деятелей", – сказал Балашов РИА Новости.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240228/rpts-1929899385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, россия, ватикан, пьетро паролин, николай балашов, эммануэль макрон, нато, религия