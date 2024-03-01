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В Таиланде россиянка утонула, случайно упав в море

В Таиланде россиянка утонула, случайно упав в море - РИА Новости, 01.03.2024

В Таиланде россиянка утонула, случайно упав в море

Тридцатишестилетняя гражданка России утонула в результате случайного падения в море с бетонного парапета в поселке Бангсаре района Саттахип таиландской... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:17

2024-03-01T13:17

2024-03-01T13:17

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БАНГКОК, 1 мар – РИА Новости. Тридцатишестилетняя гражданка России утонула в результате случайного падения в море с бетонного парапета в поселке Бангсаре района Саттахип таиландской провинции Чонбури в 15 километрах от курортного города Паттайя, сообщили РИА Новости в отделе полиции Таиланда по району Саттахип. "Следствие еще не закончено, мы ждем полных результатов аутопсии, они будут только через полтора месяца. Предварительно могу сказать, если аутопсия не обнаружит ничего подозрительного, что, скорее всего, женщина поскользнулась на бетонном парапете пляжа ночью, во время прилива, сильно ударилась и упала в море, вполне вероятно, потеряв сознание, и утонула", - сообщил агентству следователь отдела Саттахип лейтенант полиции Пхонгпхисут Махасетворанун. "Судмедэксперты при вскрытии установили, что в воду она упала еще живой, и причину смерти определили, как утопление", - добавил следователь, уточнив, что вскрытие проводилось в Институте судебно-медицинской экспертизы при Центральном полицейском госпитале Таиланда в Бангкоке. Он также отметил, что вещи покойной лежали на пляже в полном порядке, никаких следов борьбы вокруг них не было. Полицейские нашли электросамокат россиянки, легкую джинсовую куртку и рюкзак, в котором находились два смартфона, кошелек с наличными в таиландских батах на сумму около 17 долларов, беспроводные наушники, банка пива, завернутая в полиэтиленовый пакет магазина 7-Eleven и пакетик с марихуаной. Марихуана была частично легализована в Таиланде в 2022 году. "Видеокамера наблюдения зафиксировала момент, когда женщина ехала на электросамокате вдоль пляжа, это было поздно ночью. Мы установили, что гражданка РФ, которая жила в Бангсаре длительное время, почти каждый вечер выезжала на самокате на пляж на прогулку и для занятий физическими упражнениями, выбирая для этого самое прохладное время дня, и возвращалась домой после полуночи", - рассказал агентству полицейский. Тело россиянки, одетой в шорты и спортивный топ, было найдено в воде у берега, во время отлива, на пляже Бангсаре около 5 утра (01.00 мск) 28 февраля. На коленях и лице погибшей были обнаружены ссадины и следы крови. По предварительной версии следствия, эти травмы россиянка получила при падении с бетонного парапета, ограждающего пляж от волн во время прилива. В консульском отделе посольства России в Таиланде РИА Новости подтвердили, что посольством уже получено официальное уведомление отдела полиции по району Саттахип провинции Чонбури о гибели российской гражданки.

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Варвара Скокшина

в мире, таиланд, россия, чонбури (провинция), новости - туризм