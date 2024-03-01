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Тема семьи находит поддержку у религиозных организаций, заявили в ФЕОР - РИА Новости, 01.03.2024
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Религия
 
18:03 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/religioznye-1930563481.html
Тема семьи находит поддержку у религиозных организаций, заявили в ФЕОР
Тема семьи находит поддержку у религиозных организаций, заявили в ФЕОР - РИА Новости, 01.03.2024
Тема семьи находит поддержку у религиозных организаций, заявили в ФЕОР
Тема поддержки семей и детей, образования, на которой президент России Владимир Путин сделал акцент в послании Федеральному собранию, находит поддержку у... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:03
2024-03-01T18:03
религия
россия
украина
новосибирск
владимир путин
федерация еврейских общин россии
религия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Тема поддержки семей и детей, образования, на которой президент России Владимир Путин сделал акцент в послании Федеральному собранию, находит поддержку у религиозных организаций, поскольку они тоже ей занимаются, рассказал РИА Новости руководитель департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с правоохранительными учреждениями Аарон Гуревич.Путин в послании заявил, что капитального ремонта сейчас требуют 18,5 тысяч школ, ожидается что эту проблему решат к 2030 году. Также президент сказал, что Россия сталкивается со снижением рождаемости, на которую влияют не только экономика и качество социальной сферы, "но в огромной степени те жизненные ориентиры, которые закладываются в семье, формируются культурой, образованием, просвещением"."В послании, несмотря на демографический дефицит, непростую экономическую, внешнеполитическую ситуацию, конфликт с Украиной, президент много внимания уделяет проблемам семьи и образования, сбережению народа - это, на мой взгляд, находит отклик у многих религиозных организаций, которые тоже занимаются вопросами семьи и детства", - сказал Гуревич."Много сказано об образовательных учреждениях для детей младшего и среднего возраста, капитальный ремонт школ, детских садов – это очень важно. Еврейская община тоже большое внимание уделяет детям, в том числе с особенности развития, особенными потребностями", - добавил раввин.Так, он привел в пример недавно открывшийся при участии ФЕОР центр "Лев" в Новосибирске.
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россия, украина, новосибирск, владимир путин, федерация еврейских общин россии, религия
Религия, Россия, Украина, Новосибирск, Владимир Путин, Федерация еврейских общин России, Религия
Тема семьи находит поддержку у религиозных организаций, заявили в ФЕОР

ФЕОР: тема поддержки семьи и детей находит отклик у религиозных организаций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРаввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Тема поддержки семей и детей, образования, на которой президент России Владимир Путин сделал акцент в послании Федеральному собранию, находит поддержку у религиозных организаций, поскольку они тоже ей занимаются, рассказал РИА Новости руководитель департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с правоохранительными учреждениями Аарон Гуревич.
Путин в послании заявил, что капитального ремонта сейчас требуют 18,5 тысяч школ, ожидается что эту проблему решат к 2030 году. Также президент сказал, что Россия сталкивается со снижением рождаемости, на которую влияют не только экономика и качество социальной сферы, "но в огромной степени те жизненные ориентиры, которые закладываются в семье, формируются культурой, образованием, просвещением".
"В послании, несмотря на демографический дефицит, непростую экономическую, внешнеполитическую ситуацию, конфликт с Украиной, президент много внимания уделяет проблемам семьи и образования, сбережению народа - это, на мой взгляд, находит отклик у многих религиозных организаций, которые тоже занимаются вопросами семьи и детства", - сказал Гуревич.
"Много сказано об образовательных учреждениях для детей младшего и среднего возраста, капитальный ремонт школ, детских садов – это очень важно. Еврейская община тоже большое внимание уделяет детям, в том числе с особенности развития, особенными потребностями", - добавил раввин.
Так, он привел в пример недавно открывшийся при участии ФЕОР центр "Лев" в Новосибирске.
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РелигияРоссияУкраинаНовосибирскВладимир ПутинФедерация еврейских общин РоссииРелигия
 
 
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