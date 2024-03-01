https://ria.ru/20240301/religioznye-1930456325.html
Религиозные организации вносят вклад в единство народов России, заявил лама
Религиозные организации вносят вклад в единство народов России, заявил лама - РИА Новости, 01.03.2024
Религиозные организации вносят вклад в единство народов России, заявил лама
Одна из важнейших задач религиозных организаций – поддерживать межнациональный и межрелигиозный мир в РФ, потому что единый российский народ – сила, которую... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:42
2024-03-01T12:42
2024-03-01T12:42
религия
россия
владимир путин
религия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Одна из важнейших задач религиозных организаций – поддерживать межнациональный и межрелигиозный мир в РФ, потому что единый российский народ – сила, которую нельзя победить, заявил РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов).Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. По его словам, это на деле доказали "наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов", которые сейчас сражаются за одну общую Родину."Действительно, народы России доказали, что единство – это колоссальная всепобеждающая сила. Мы знаем, что единству народов предшествовал колоссальный труд наших предков, которые выстраивали братские отношения между нашими народами. И по сей день одна из главных задач, которая стоит перед религиозными организациями, - поддержание и развитие межрелигиозного и межнационального мира в нашей стране. И мы, как мне кажется, с этой задачей справляемся", - сказал РИА Новости Киришов.
https://ria.ru/20240229/mitropolit-1930345572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, религия
Религия, Россия, Владимир Путин, Религия
Религиозные организации вносят вклад в единство народов России, заявил лама
Геше Йонтен: одна из задач религиозных организаций - поддерживать мир в России
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Одна из важнейших задач религиозных организаций – поддерживать межнациональный и межрелигиозный мир в РФ, потому что единый российский народ – сила, которую нельзя победить, заявил РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов).
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин
в послании Федеральному собранию заявил, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. По его словам, это на деле доказали "наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов", которые сейчас сражаются за одну общую Родину.
"Действительно, народы России доказали, что единство – это колоссальная всепобеждающая сила. Мы знаем, что единству народов предшествовал колоссальный труд наших предков, которые выстраивали братские отношения между нашими народами. И по сей день одна из главных задач, которая стоит перед религиозными организациями, - поддержание и развитие межрелигиозного и межнационального мира в нашей стране. И мы, как мне кажется, с этой задачей справляемся", - сказал РИА Новости Киришов.
В послании президента отрадна забота о семьях, заявил митрополит Корнилий