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Религиозные организации вносят вклад в единство народов России, заявил лама - РИА Новости, 01.03.2024
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Религия
 
12:42 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/religioznye-1930456325.html
Религиозные организации вносят вклад в единство народов России, заявил лама
Религиозные организации вносят вклад в единство народов России, заявил лама - РИА Новости, 01.03.2024
Религиозные организации вносят вклад в единство народов России, заявил лама
Одна из важнейших задач религиозных организаций – поддерживать межнациональный и межрелигиозный мир в РФ, потому что единый российский народ – сила, которую... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:42
2024-03-01T12:42
религия
россия
владимир путин
религия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Одна из важнейших задач религиозных организаций – поддерживать межнациональный и межрелигиозный мир в РФ, потому что единый российский народ – сила, которую нельзя победить, заявил РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов).Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. По его словам, это на деле доказали "наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов", которые сейчас сражаются за одну общую Родину."Действительно, народы России доказали, что единство – это колоссальная всепобеждающая сила. Мы знаем, что единству народов предшествовал колоссальный труд наших предков, которые выстраивали братские отношения между нашими народами. И по сей день одна из главных задач, которая стоит перед религиозными организациями, - поддержание и развитие межрелигиозного и межнационального мира в нашей стране. И мы, как мне кажется, с этой задачей справляемся", - сказал РИА Новости Киришов.
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россия, владимир путин, религия
Религия, Россия, Владимир Путин, Религия
Религиозные организации вносят вклад в единство народов России, заявил лама

Геше Йонтен: одна из задач религиозных организаций - поддерживать мир в России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион, митрополит Волоколамский Антоний, верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион, митрополит Волоколамский Антоний, верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Одна из важнейших задач религиозных организаций – поддерживать межнациональный и межрелигиозный мир в РФ, потому что единый российский народ – сила, которую нельзя победить, заявил РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов).
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. По его словам, это на деле доказали "наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов", которые сейчас сражаются за одну общую Родину.
"Действительно, народы России доказали, что единство – это колоссальная всепобеждающая сила. Мы знаем, что единству народов предшествовал колоссальный труд наших предков, которые выстраивали братские отношения между нашими народами. И по сей день одна из главных задач, которая стоит перед религиозными организациями, - поддержание и развитие межрелигиозного и межнационального мира в нашей стране. И мы, как мне кажется, с этой задачей справляемся", - сказал РИА Новости Киришов.
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