https://ria.ru/20240301/religioznye-1930456325.html

Религиозные организации вносят вклад в единство народов России, заявил лама

Религиозные организации вносят вклад в единство народов России, заявил лама - РИА Новости, 01.03.2024

Религиозные организации вносят вклад в единство народов России, заявил лама

Одна из важнейших задач религиозных организаций – поддерживать межнациональный и межрелигиозный мир в РФ, потому что единый российский народ – сила, которую... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:42

2024-03-01T12:42

2024-03-01T12:42

религия

россия

владимир путин

религия

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Одна из важнейших задач религиозных организаций – поддерживать межнациональный и межрелигиозный мир в РФ, потому что единый российский народ – сила, которую нельзя победить, заявил РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов).Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. По его словам, это на деле доказали "наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов", которые сейчас сражаются за одну общую Родину."Действительно, народы России доказали, что единство – это колоссальная всепобеждающая сила. Мы знаем, что единству народов предшествовал колоссальный труд наших предков, которые выстраивали братские отношения между нашими народами. И по сей день одна из главных задач, которая стоит перед религиозными организациями, - поддержание и развитие межрелигиозного и межнационального мира в нашей стране. И мы, как мне кажется, с этой задачей справляемся", - сказал РИА Новости Киришов.

https://ria.ru/20240229/mitropolit-1930345572.html

россия

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, владимир путин, религия