Глава ВТБ призвал создать альтернативную международную систему расчетов
© Фото : ВТБПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© Фото : ВТБ
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский финансовый сектор и бизнес не должны искать путей обхода санкционных ограничений, задача нового времени – построение новой, альтернативной Западу международной системы расчетов, считает президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
"У нас есть принципиальный подход, мы очень тесно взаимодействуем с нашим государством, с правительством. Мы считаем, что полумерами здесь не обойтись. Правильный подход – это создать альтернативную финансовую мировую систему, основанную на участии БРИКС, на участии таких крупнейших стран, как Китай, Индия, арабские страны. Мы должны создать систему расчетов без SWIFTа. Это самое простое, здесь требуются на самом деле только договоренности, и мы очень надеемся, что работа России в качестве председателя БРИКС в этом году серьезно эту работу продвинет", - сказал глава ВТБ в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, ВТБ уже переориентировался на работу со странами СНГ и крупнейшими экономиками "глобального Юга". Банк, в частности, имеет филиалы в Китае и Индии, является участником китайской платежной системы CNAPS.