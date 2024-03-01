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Глава ВТБ призвал создать альтернативную международную систему расчетов - РИА Новости, 01.03.2024
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13:32 01.03.2024
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Глава ВТБ призвал создать альтернативную международную систему расчетов
Глава ВТБ призвал создать альтернативную международную систему расчетов - РИА Новости, 01.03.2024
Глава ВТБ призвал создать альтернативную международную систему расчетов
Российский финансовый сектор и бизнес не должны искать путей обхода санкционных ограничений, задача нового времени – построение новой, альтернативной Западу... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:32
2024-03-01T13:32
втб
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский финансовый сектор и бизнес не должны искать путей обхода санкционных ограничений, задача нового времени – построение новой, альтернативной Западу международной системы расчетов, считает президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин."У нас есть принципиальный подход, мы очень тесно взаимодействуем с нашим государством, с правительством. Мы считаем, что полумерами здесь не обойтись. Правильный подход – это создать альтернативную финансовую мировую систему, основанную на участии БРИКС, на участии таких крупнейших стран, как Китай, Индия, арабские страны. Мы должны создать систему расчетов без SWIFTа. Это самое простое, здесь требуются на самом деле только договоренности, и мы очень надеемся, что работа России в качестве председателя БРИКС в этом году серьезно эту работу продвинет", - сказал глава ВТБ в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, ВТБ уже переориентировался на работу со странами СНГ и крупнейшими экономиками "глобального Юга". Банк, в частности, имеет филиалы в Китае и Индии, является участником китайской платежной системы CNAPS.
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втб, андрей костин (банкир), брикс, снг, россия, новости компаний - экономика
ВТБ, Андрей Костин (банкир), БРИКС, СНГ, Россия, Новости компаний - Экономика

Глава ВТБ призвал создать альтернативную международную систему расчетов

© Фото : ВТБПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : ВТБ
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский финансовый сектор и бизнес не должны искать путей обхода санкционных ограничений, задача нового времени – построение новой, альтернативной Западу международной системы расчетов, считает президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
"У нас есть принципиальный подход, мы очень тесно взаимодействуем с нашим государством, с правительством. Мы считаем, что полумерами здесь не обойтись. Правильный подход – это создать альтернативную финансовую мировую систему, основанную на участии БРИКС, на участии таких крупнейших стран, как Китай, Индия, арабские страны. Мы должны создать систему расчетов без SWIFTа. Это самое простое, здесь требуются на самом деле только договоренности, и мы очень надеемся, что работа России в качестве председателя БРИКС в этом году серьезно эту работу продвинет", - сказал глава ВТБ в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, ВТБ уже переориентировался на работу со странами СНГ и крупнейшими экономиками "глобального Юга". Банк, в частности, имеет филиалы в Китае и Индии, является участником китайской платежной системы CNAPS.
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ВТБАндрей Костин (банкир)БРИКССНГРоссияНовости компаний - Экономика
 
 
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