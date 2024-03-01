https://ria.ru/20240301/pvo-1930511608.html

В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 01.03.2024

В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:40

2024-03-01T15:40

2024-03-01T16:41

специальная военная операция на украине

республика крым

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — говорится в публикации.Военные уничтожают воздушные цели, уточнил Развожаев. Он призвал горожан соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, не находиться на открытом пространстве.Незадолго до этого в Севастополе объявили воздушную тревогу. В городе прекратил работу общественный транспорт. Кроме того, перекрыто движение по Крымскому мосту.Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги, она длилась около часа.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать дронами и ракетами приграничные и центральные регионы России, а также Крым.Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь в конце января. Тогда силы ПВО сбили шесть ракет над городом, обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, севастополь, михаил развожаев