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В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 01.03.2024 (обновлено: 16:41 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/pvo-1930511608.html
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 01.03.2024
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:40
2024-03-01T16:41
специальная военная операция на украине
республика крым
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — говорится в публикации.Военные уничтожают воздушные цели, уточнил Развожаев. Он призвал горожан соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, не находиться на открытом пространстве.Незадолго до этого в Севастополе объявили воздушную тревогу. В городе прекратил работу общественный транспорт. Кроме того, перекрыто движение по Крымскому мосту.Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги, она длилась около часа.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать дронами и ракетами приграничные и центральные регионы России, а также Крым.Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь в конце января. Тогда силы ПВО сбили шесть ракет над городом, обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html
республика крым
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республика крым, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе сработала система ПВО

Развожаев: в Севастополе работает система ПВО, военные уничтожают воздушные цели

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«
"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — говорится в публикации.
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Военные уничтожают воздушные цели, уточнил Развожаев. Он призвал горожан соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, не находиться на открытом пространстве.
Незадолго до этого в Севастополе объявили воздушную тревогу. В городе прекратил работу общественный транспорт. Кроме того, перекрыто движение по Крымскому мосту.
Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги, она длилась около часа.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать дронами и ракетами приграничные и центральные регионы России, а также Крым.
Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь в конце января. Тогда силы ПВО сбили шесть ракет над городом, обошлось без пострадавших.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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