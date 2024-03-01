https://ria.ru/20240301/pvo-1930511608.html
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 01.03.2024
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:40
2024-03-01T15:40
2024-03-01T16:41
специальная военная операция на украине
республика крым
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — говорится в публикации.Военные уничтожают воздушные цели, уточнил Развожаев. Он призвал горожан соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, не находиться на открытом пространстве.Незадолго до этого в Севастополе объявили воздушную тревогу. В городе прекратил работу общественный транспорт. Кроме того, перекрыто движение по Крымскому мосту.Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги, она длилась около часа.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать дронами и ракетами приграничные и центральные регионы России, а также Крым.Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь в конце января. Тогда силы ПВО сбили шесть ракет над городом, обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе сработала система ПВО
Развожаев: в Севастополе работает система ПВО, военные уничтожают воздушные цели
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале
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"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — говорится в публикации.
Германия планирует уничтожение Крымского моста
Военные уничтожают воздушные цели, уточнил Развожаев. Он призвал горожан соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, не находиться на открытом пространстве.
Незадолго до этого в Севастополе объявили воздушную тревогу. В городе прекратил работу общественный транспорт. Кроме того, перекрыто движение по Крымскому мосту.
Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги, она длилась около часа.
ВСУ
регулярно предпринимают попытки атаковать дронами и ракетами приграничные и центральные регионы России, а также Крым.
Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь в конце января. Тогда силы ПВО сбили шесть ракет над городом, обошлось без пострадавших.
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