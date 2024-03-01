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В Белгородской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.03.2024
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14:28 01.03.2024 (обновлено: 15:13 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/pvo-1930487370.html
В Белгородской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника
В Белгородской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.03.2024
В Белгородской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны перехватили еще два украинских дрона над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:28
2024-03-01T15:13
белгородская область
россия
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны перехватили еще два украинских дрона над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.&quot;Первого марта около 13:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области&quot;, — отметили в ведомстве.Позднее, около 14:30 мск, системы ПВО сбили в регионе еще один дрон.Ранее в пятницу губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня в Белгородском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью силы ПВО перехватили три украинских дрона над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской.С апреля 2022 года в Белгородской области и других приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240301/pvo-1930476965.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, белгородский район
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника

В Белгородской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны перехватили еще два украинских дрона над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«

"Первого марта около 13:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — отметили в ведомстве.

Позднее, около 14:30 мск, системы ПВО сбили в регионе еще один дрон.
Ранее в пятницу губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня в Белгородском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью силы ПВО перехватили три украинских дрона над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской.
С апреля 2022 года в Белгородской области и других приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
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