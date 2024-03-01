https://ria.ru/20240301/pvo-1930487370.html
В Белгородской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника
В Белгородской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.03.2024
В Белгородской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны перехватили еще два украинских дрона над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:28
2024-03-01T14:28
2024-03-01T15:13
белгородская область
россия
вячеслав гладков
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны перехватили еще два украинских дрона над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Первого марта около 13:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — отметили в ведомстве.Позднее, около 14:30 мск, системы ПВО сбили в регионе еще один дрон.Ранее в пятницу губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня в Белгородском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью силы ПВО перехватили три украинских дрона над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской.С апреля 2022 года в Белгородской области и других приграничных регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240301/pvo-1930476965.html
белгородская область
россия
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, вячеслав гладков, белгородский район
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника
В Белгородской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника