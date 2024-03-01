https://ria.ru/20240301/pvo-1930477999.html

В Белгородской области ПВО уничтожила несколько воздушных целей

В Белгородской области ПВО уничтожила несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.03.2024

В Белгородской области ПВО уничтожила несколько воздушных целей

Российская ПВО уничтожила несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня в Белгородском районе, по предварительной информации, пострадавших и... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:55

2024-03-01T13:55

2024-03-01T14:20

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня в Белгородском районе, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — уничтожено несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков.Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Ранее губернатор информировал, что система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района.

https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html

https://ria.ru/20240301/voyna-1930402626.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия