https://ria.ru/20240301/pvo-1930477999.html
В Белгородской области ПВО уничтожила несколько воздушных целей
В Белгородской области ПВО уничтожила несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.03.2024
В Белгородской области ПВО уничтожила несколько воздушных целей
Российская ПВО уничтожила несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня в Белгородском районе, по предварительной информации, пострадавших и... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:55
2024-03-01T13:55
2024-03-01T14:20
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня в Белгородском районе, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — уничтожено несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков.Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Ранее губернатор информировал, что система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района.
https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html
https://ria.ru/20240301/voyna-1930402626.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области ПВО уничтожила несколько воздушных целей
Гладков: в Белгородской области ПВО уничтожила несколько воздушных целей
БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости.
Российская ПВО уничтожила несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня в Белгородском районе, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
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"Над Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — уничтожено несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков.
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Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор информировал, что система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района.
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