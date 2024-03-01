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В Белгородской области ПВО уничтожила несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.03.2024
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13:55 01.03.2024 (обновлено: 14:20 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/pvo-1930477999.html
В Белгородской области ПВО уничтожила несколько воздушных целей
В Белгородской области ПВО уничтожила несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.03.2024
В Белгородской области ПВО уничтожила несколько воздушных целей
Российская ПВО уничтожила несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня в Белгородском районе, по предварительной информации, пострадавших и... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:55
2024-03-01T14:20
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня в Белгородском районе, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — уничтожено несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков.Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Ранее губернатор информировал, что система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района.
https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html
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белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области ПВО уничтожила несколько воздушных целей

Гладков: в Белгородской области ПВО уничтожила несколько воздушных целей

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня в Белгородском районе, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — уничтожено несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков.
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Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор информировал, что система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над селом Новая Деревня Белгородского района.
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