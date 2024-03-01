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Путин предложил Совбезу обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере - РИА Новости, 01.03.2024
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13:33 01.03.2024 (обновлено: 13:42 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/putin-1930471053.html
Путин предложил Совбезу обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере
Путин предложил Совбезу обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере - РИА Новости, 01.03.2024
Путин предложил Совбезу обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:33
2024-03-01T13:42
космос - риа наука
безопасность
россия
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере."Вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания. Давайте об этом сегодня и поговорим", - сказал Путин на совещании, которое прошло по видеосвязи.Он передал слово министру обороны РФ Сергею Шойгу.
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космос - риа наука, безопасность, россия, владимир путин, сергей шойгу
Космос - РИА Наука, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Путин предложил Совбезу обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере

Путин предложил Совбезу обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере.
«
"Вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания. Давайте об этом сегодня и поговорим", - сказал Путин на совещании, которое прошло по видеосвязи.
Он передал слово министру обороны РФ Сергею Шойгу.
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