https://ria.ru/20240301/putin-1930378747.html
"Ответ Макрону". Французов встревожило послание Путина
"Ответ Макрону". Французов встревожило послание Путина - РИА Новости, 01.03.2024
"Ответ Макрону". Французов встревожило послание Путина
Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на слова президента России Владимира Путина о судьбе солдат НАТО в случае их отправки на Украину. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T02:08
2024-03-01T02:08
2024-03-01T02:08
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на слова президента России Владимира Путина о судьбе солдат НАТО в случае их отправки на Украину.Глава государства, оглашая в четверг послание Федеральному собранию, заявил, что последствия для интервентов НАТО будут гораздо более трагичными, если они появятся на Украине. "Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны", — предупредил он.Публикация Le Figaro о словах российского лидера вызвала активный отклик читателей в комментариях."Вот он – ответ Макрону, который думал, что остудит пыл Путина, но по факту только подлил масла в огонь", — написал DidierLAGARDE."В одном Путину стоит отдать должное: он умеет разыгрывать партию. Санкции, заморозка активов, миллиарды миллиардов, выделенных на финансирование Украины, а он все идет вперед", — заявил LobbyCratieFrancaise."Размещение западных войск на Украине автоматически инициирует войну с Россией и следом за этим – ядерный конфликт. Нужно знать, что в случае подобного столкновения между Парижем и Москвой пятая статья Устава НАТО неприменима. Заявления Макрона безответственны", — выразил мнение F2no."Не следовало раздражать его рискованными заявлениями", — заметил Le Cid 1er."Макрон угрожает послать на Украину французские войска, чтобы сражаться с русскими, и таким образом бросает нас на передовую. Логично, что Путин объясняет нам возможные последствия такого решения, и они выглядят вполне логичными", — указал Anonyme.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского президента конференция по поддержке Киева. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Эммануэль Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, франция, послание президента федеральному собранию — 2024
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО, Франция, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости.
Читатели французского издания Le Figaro
отреагировали на слова президента России Владимира Путина о судьбе солдат НАТО в случае их отправки на Украину.
Глава государства, оглашая в четверг послание Федеральному собранию, заявил, что последствия для интервентов НАТО будут гораздо более трагичными, если они появятся на Украине. "Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны", — предупредил он.
Европейские СМИ увидели в послании Путина угрозу и предупреждение Западу
Публикация Le Figaro о словах российского лидера вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«
"Вот он – ответ Макрону
, который думал, что остудит пыл Путина, но по факту только подлил масла в огонь", — написал DidierLAGARDE.
"В одном Путину стоит отдать должное: он умеет разыгрывать партию. Санкции, заморозка активов, миллиарды миллиардов, выделенных на финансирование Украины, а он все идет вперед", — заявил LobbyCratieFrancaise.
"Размещение западных войск на Украине автоматически инициирует войну с Россией и следом за этим – ядерный конфликт. Нужно знать, что в случае подобного столкновения между Парижем
и Москвой
пятая статья Устава НАТО неприменима. Заявления Макрона безответственны", — выразил мнение F2no.
"Не следовало раздражать его рискованными заявлениями", — заметил Le Cid 1er.
Остин допустил военное столкновение НАТО и России
"Макрон угрожает послать на Украину французские войска, чтобы сражаться с русскими, и таким образом бросает нас на передовую. Логично, что Путин объясняет нам возможные последствия такого решения, и они выглядят вполне логичными", — указал Anonyme.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского президента конференция по поддержке Киева
. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ
, Великобританию
, Польшу
, Данию
и Нидерланды
. По итогам встречи Эммануэль Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция
сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> Послание Владимира Путина Федеральному собранию: что предложил президент