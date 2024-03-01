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СМИ: предложение Макрона о войсках не поможет Украине, считают в США - РИА Новости, 01.03.2024
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19:15 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/predlozhenie-1930581374.html
СМИ: предложение Макрона о войсках не поможет Украине, считают в США
СМИ: предложение Макрона о войсках не поможет Украине, считают в США - РИА Новости, 01.03.2024
СМИ: предложение Макрона о войсках не поможет Украине, считают в США
Предложение президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину войска не поможет Киеву, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:15
2024-03-01T19:15
в мире
украина
франция
киев
джо байден
эммануэль макрон
нато
евросоюз
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Предложение президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину войска не поможет Киеву, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. "Ничего из заявленного на этом ужине не поможет Украине", - приводит издание слова "недовольного" должностного лица, который прокомментировал слова Макрона. По мнению журнала, если Франция хочет играть ведущую роль в сфере европейской безопасности, ей нужно меньше внимания уделять размышлениям о войсках на Украине и в большей степени сосредоточиться на предоставлении Киеву оружия и материалов. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона ряд лидеров стран НАТО и Евросоюза заявили, что не имеют планов отправлять своих военных на Украину. Такое же заявление сделал и госдеп США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, заявил позднее, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.
https://ria.ru/20240301/sholts-1930546828.html
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украина
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в мире, украина, франция, киев, джо байден, эммануэль макрон, нато, евросоюз, министерство обороны сша, ллойд остин
В мире, Украина, Франция, Киев, Джо Байден, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, Министерство обороны США, Ллойд Остин
СМИ: предложение Макрона о войсках не поможет Украине, считают в США

Foreign Policy: предложение Макрона о войсках не поможет Украине, считают в США

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Предложение президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину войска не поможет Киеву, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«
"Ничего из заявленного на этом ужине не поможет Украине", - приводит издание слова "недовольного" должностного лица, который прокомментировал слова Макрона.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
СМИ раскрыли, что Макрон и Шольц думают друг о друге
Вчера, 17:15
По мнению журнала, если Франция хочет играть ведущую роль в сфере европейской безопасности, ей нужно меньше внимания уделять размышлениям о войсках на Украине и в большей степени сосредоточиться на предоставлении Киеву оружия и материалов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона ряд лидеров стран НАТО и Евросоюза заявили, что не имеют планов отправлять своих военных на Украину. Такое же заявление сделал и госдеп США со ссылкой на президента Джо Байдена. При этом официальный представитель госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.
Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, заявил позднее, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Преподал урок. СМИ раскрыли, как Путин поставил Макрона на место
Вчера, 14:05
 
В миреУкраинаФранцияКиевДжо БайденЭммануэль МакронНАТОЕвросоюзМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
 
 
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