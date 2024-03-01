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В РОСХВЕ прокомментировали послание президента Федеральному собранию

В РОСХВЕ прокомментировали послание президента Федеральному собранию - РИА Новости, 01.03.2024

В РОСХВЕ прокомментировали послание президента Федеральному собранию

Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, присутствовавший на оглашении... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:58

2024-03-01T17:58

2024-03-01T18:00

религия

россия

сергей ряховский

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

религия

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, присутствовавший на оглашении президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, отметил, что в нем заложены большие возможности для российских верующих."Я вдохновлен тем, что услышал сегодня... От себя скажу, что, выслушав послание президента Федеральному собранию, готов поддержать такого кандидата в президенты России. Ведь созидание России и есть главная задача каждого ее гражданина", – сказал Ряховский РИА Новости.При анализе сказанного президентом, добавил епископ, видны большие возможности для российских верующих."Все, что годами было заложено в духовные ценности традиционных религий России, важно для всего общества. Как евангельские христиане мы будем продолжать поддерживать и реализовывать традиционные духовно-нравственные ценности. Создание многодетных семей, важность образования, поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, духовное, профессиональное и материальное созидание своей страны – все это является важной составляющей жизни религиозного человека... Я верю, что совместными усилиями, и с Божьей помощью мы сможем сделать многое для процветания нашей страны", – заключил глава РОСХВЕ.

https://ria.ru/20240301/religioznye-1930456325.html

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Никита Бизин

россия, сергей ряховский, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , религия