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В РОСХВЕ прокомментировали послание президента Федеральному собранию - РИА Новости, 01.03.2024
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Религия
 
17:58 01.03.2024 (обновлено: 18:00 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/poslanie-1930562137.html
В РОСХВЕ прокомментировали послание президента Федеральному собранию
В РОСХВЕ прокомментировали послание президента Федеральному собранию - РИА Новости, 01.03.2024
В РОСХВЕ прокомментировали послание президента Федеральному собранию
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, присутствовавший на оглашении... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:58
2024-03-01T18:00
религия
россия
сергей ряховский
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
религия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, присутствовавший на оглашении президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, отметил, что в нем заложены большие возможности для российских верующих."Я вдохновлен тем, что услышал сегодня... От себя скажу, что, выслушав послание президента Федеральному собранию, готов поддержать такого кандидата в президенты России. Ведь созидание России и есть главная задача каждого ее гражданина", – сказал Ряховский РИА Новости.При анализе сказанного президентом, добавил епископ, видны большие возможности для российских верующих."Все, что годами было заложено в духовные ценности традиционных религий России, важно для всего общества. Как евангельские христиане мы будем продолжать поддерживать и реализовывать традиционные духовно-нравственные ценности. Создание многодетных семей, важность образования, поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, духовное, профессиональное и материальное созидание своей страны – все это является важной составляющей жизни религиозного человека... Я верю, что совместными усилиями, и с Божьей помощью мы сможем сделать многое для процветания нашей страны", – заключил глава РОСХВЕ.
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россия, сергей ряховский, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , религия
Религия, Россия, Сергей Ряховский, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Религия
В РОСХВЕ прокомментировали послание президента Федеральному собранию

Глава РОСХВЕ: в послании президента видны большие возможности для верующих

© Фото : предоставлено главным продюсером телеканала "Благая весть" Антоном КругликовымНачальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский на церемонии открытия и освящения новой студии телеканала “Благая весть”
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский на церемонии открытия и освящения новой студии телеканала “Благая весть” - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : предоставлено главным продюсером телеканала "Благая весть" Антоном Кругликовым
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, присутствовавший на оглашении президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, отметил, что в нем заложены большие возможности для российских верующих.
"Я вдохновлен тем, что услышал сегодня... От себя скажу, что, выслушав послание президента Федеральному собранию, готов поддержать такого кандидата в президенты России. Ведь созидание России и есть главная задача каждого ее гражданина", – сказал Ряховский РИА Новости.
При анализе сказанного президентом, добавил епископ, видны большие возможности для российских верующих.
"Все, что годами было заложено в духовные ценности традиционных религий России, важно для всего общества. Как евангельские христиане мы будем продолжать поддерживать и реализовывать традиционные духовно-нравственные ценности. Создание многодетных семей, важность образования, поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, духовное, профессиональное и материальное созидание своей страны – все это является важной составляющей жизни религиозного человека... Я верю, что совместными усилиями, и с Божьей помощью мы сможем сделать многое для процветания нашей страны", – заключил глава РОСХВЕ.
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион, митрополит Волоколамский Антоний, верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Религиозные организации вносят вклад в единство народов России, заявил лама
Вчера, 12:42
 
РелигияРоссияСергей РяховскийВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Религия
 
 
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