https://ria.ru/20240301/poslanie-1930562137.html
В РОСХВЕ прокомментировали послание президента Федеральному собранию
В РОСХВЕ прокомментировали послание президента Федеральному собранию - РИА Новости, 01.03.2024
В РОСХВЕ прокомментировали послание президента Федеральному собранию
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, присутствовавший на оглашении... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:58
2024-03-01T17:58
2024-03-01T18:00
религия
россия
сергей ряховский
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
религия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, присутствовавший на оглашении президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, отметил, что в нем заложены большие возможности для российских верующих."Я вдохновлен тем, что услышал сегодня... От себя скажу, что, выслушав послание президента Федеральному собранию, готов поддержать такого кандидата в президенты России. Ведь созидание России и есть главная задача каждого ее гражданина", – сказал Ряховский РИА Новости.При анализе сказанного президентом, добавил епископ, видны большие возможности для российских верующих."Все, что годами было заложено в духовные ценности традиционных религий России, важно для всего общества. Как евангельские христиане мы будем продолжать поддерживать и реализовывать традиционные духовно-нравственные ценности. Создание многодетных семей, важность образования, поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, духовное, профессиональное и материальное созидание своей страны – все это является важной составляющей жизни религиозного человека... Я верю, что совместными усилиями, и с Божьей помощью мы сможем сделать многое для процветания нашей страны", – заключил глава РОСХВЕ.
https://ria.ru/20240301/religioznye-1930456325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей ряховский, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , религия
Религия, Россия, Сергей Ряховский, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Религия
В РОСХВЕ прокомментировали послание президента Федеральному собранию
Глава РОСХВЕ: в послании президента видны большие возможности для верующих
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, присутствовавший на оглашении президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, отметил, что в нем заложены большие возможности для российских верующих.
"Я вдохновлен тем, что услышал сегодня... От себя скажу, что, выслушав послание президента Федеральному собранию, готов поддержать такого кандидата в президенты России. Ведь созидание России и есть главная задача каждого ее гражданина", – сказал Ряховский РИА Новости.
При анализе сказанного президентом, добавил епископ, видны большие возможности для российских верующих.
"Все, что годами было заложено в духовные ценности традиционных религий России, важно для всего общества. Как евангельские христиане мы будем продолжать поддерживать и реализовывать традиционные духовно-нравственные ценности. Создание многодетных семей, важность образования, поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, духовное, профессиональное и материальное созидание своей страны – все это является важной составляющей жизни религиозного человека... Я верю, что совместными усилиями, и с Божьей помощью мы сможем сделать многое для процветания нашей страны", – заключил глава РОСХВЕ.
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